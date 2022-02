Solo en El Espectador “abrimos” cortes de agua en Medellín

Hoy les traigo despistes increíbles, incongruencias en titulares de esas que nos hacen decir todo lo contrario de lo que plantea la información, y otra vez el verbo haber jugándonos malas pasadas.

“¿En serio?”, se preguntó en su queja Julie Andrea Serna, y estoy con ella. ¿Se le ocurre a alguien que un corte de agua se pueda abrir? Solo en El Espectador, que al anunciar unos cortes de agua en Medellín y Bello, tituló así: “Abra cortes de agua”, no solo sin tilde para indicar que los habría, sino además sin hache, con lo cual el corte se convirtió en cerradura.

Más grave fue el despiste con las cifras de homicidios en la localidad de Kennedy en Bogotá, en un video sobre la militarización del Portal de las Américas. Todavía no me explico de dónde salió la cifra, pero en ese video dizque dando el contexto de lo que sucede allí, se decía que en el año 2021 el número de homicidios en Kennedy había sido de 170.000.

Como bien lo dijo en su #JalónDeOrejas @jppecribe, 170.000 homicidios en un año nos los tiene ni siquiera todo Bogotá. Kennedy al año anda como por los 1.000 homicidios al año; un muy mal año como el 2021, no llega a 1.200. ¿De dónde pasamos a 170.000? Aunque no lo crean, nadie me lo ha podido explicar hasta ahora.

Y para terminar, otra pregunta suelta: ¿Cuánto es 3 + 2? Solo en El Espectador, 4. Así nos pasó al presentar una línea de tiempo sobre el crecimiento de la población de hipopótamos en Colombia que acompañó a un muy completo especial que sobre el tema y posibles soluciones hicimos esta semana.

En realidad, el problema no estaba en no saber sumar sino en el despiste con las cifras pues Pablo Escobar importó tres hembras y un macho, y no tres hembras y dos machos como inicialmente pusimos.