Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Opinión
17 de diciembre de 2025 - 02:13 p. m.

Tuvimos errores de forma, reclamos políticos y un apellido omitido en nuestro cierre de año

Última semana de Redacción al Desnudo del año. Cerramos con algunos errores menores, pero visibles: un titular del impreso que cambió de fuente y puntaje a mitad de camino, reclamos por la selección de los personajes del año y un #JalónDeOrejas por un apellido omitido. Así terminamos un año de fallas que seguimos intentando reducir, aunque aún hacen necesaria esta sección.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fidel Cano Correa

Fidel Cano Correa

Conoce más

Temas Relacionados

Redacción al desnudo

Fidel Cano Correa

El Espectador

2025

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.