17 de diciembre de 2025 - 02:13 p. m.
Tuvimos errores de forma, reclamos políticos y un apellido omitido en nuestro cierre de año
Última semana de Redacción al Desnudo del año. Cerramos con algunos errores menores, pero visibles: un titular del impreso que cambió de fuente y puntaje a mitad de camino, reclamos por la selección de los personajes del año y un #JalónDeOrejas por un apellido omitido. Así terminamos un año de fallas que seguimos intentando reducir, aunque aún hacen necesaria esta sección.
