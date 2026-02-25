Un acto de liberación femenina eliminado del ciberespacio sin compasión

Esta semana un acto de liberación femenina de la querida Magola, el personaje en caricatura de Nani que nos acompaña desde hace muchos años en la contraportada de El Espectador, fue eliminado del ciberespacio sin compasión. Lo curioso del asunto es que su acto de liberación se mantuvo vigente durante más de 12 años, antes de que el algoritmo censor de Meta se diera cuenta hace una semana que Magola había mostrado su par de tetas, incluido el pezón, y su caricatura debía ser eliminada.