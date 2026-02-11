Logo El Espectador
11 de febrero de 2026 - 03:40 p. m.

Un resbalón en las menciones del expresidente Andrés Pastrana en los archivos Epstein 

Un resbalón con las menciones de Pastrana en los archivos Epstein, una foto fuera de contexto en una columna de opinión y el cambio de nombre a la Represa de Urrá fueron algunos errores de esta semana en El Espectador.

Fidel Cano Correa

Fidel Cano Correa

