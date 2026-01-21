Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Opinión
Columnistas
21 de enero de 2026 - 09:19 p. m.

Una cuenta de redes sociales nos intentó suplantar con una encuesta falsa

Esta semana en la Redacción al Desnudo les contamos que una cuenta que se identificaba como “Abelardo de la Espriella Abogado”, que seguramente debe ser falsa, decidió tratar de copiar el formato de El Espectador en redes para presentar una noticia falsa sobre una encuesta que nunca hicimos. Además, presentando el logo de una encuestadora con la que nunca hemos trabajado. Nos tocará estar vigilantes para que no utilicen nuestro prestigio para hacer ver como verdades esas triquiñuelas de desinformación.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.

Fidel Cano Correa

Fidel Cano Correa

Conoce más

Temas Relacionados

Redacción al desnudo

RAD

Fidel Cano Correa

Abelardo de la Espriella

Elecciones 2026

Encuesta presidencial

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.