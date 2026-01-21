Una cuenta de redes sociales nos intentó suplantar con una encuesta falsa

Esta semana en la Redacción al Desnudo les contamos que una cuenta que se identificaba como “Abelardo de la Espriella Abogado”, que seguramente debe ser falsa, decidió tratar de copiar el formato de El Espectador en redes para presentar una noticia falsa sobre una encuesta que nunca hicimos. Además, presentando el logo de una encuestadora con la que nunca hemos trabajado. Nos tocará estar vigilantes para que no utilicen nuestro prestigio para hacer ver como verdades esas triquiñuelas de desinformación.