26 de noviembre de 2025 - 02:30 p. m.

Una ministra que quiso lavarse las manos y detalles sobre los contenidos fraudulentos

Esta semana, en la Redacción al Desnudo de El Espectador, les contamos cuáles fueron las reflexiones internas y los descuidos que tuvimos. Una ministra quiso lavarse las manos, repetimos información, hubo una publicación de corte comercial mal manejada y tuvimos algunos desarrollos a lo que les revelamos la semana pasada en este mismo espacio sobre contenidos fraudulentos.

Fidel Cano Correa

Carlos Chacón Téllez(86809)Hace 12 minutos
Para mi es muy difícil entender lo que habla el señor Cano. No me refiero al contenido sino a su forma de hablar. Preferíría leerlo.
