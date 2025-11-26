Una ministra que quiso lavarse las manos y detalles sobre los contenidos fraudulentos

Esta semana, en la Redacción al Desnudo de El Espectador, les contamos cuáles fueron las reflexiones internas y los descuidos que tuvimos. Una ministra quiso lavarse las manos, repetimos información, hubo una publicación de corte comercial mal manejada y tuvimos algunos desarrollos a lo que les revelamos la semana pasada en este mismo espacio sobre contenidos fraudulentos.