18 de septiembre de 2025 - 02:04 p. m.

Vendimos humo en un titular por atraer clics, una muy mala práctica

En este capítulo de la Redacción al Desnudo de El Espectador explicamos cómo cometimos un error impresentable al realizar una nota sobre cuánto dinero podía transportar una persona en Colombia. Además de no responder la pregunta del titular, pusimos una cifra errónea en esta nota de “servicio”. En este periódico está prohibido vender humo en los contenidos para atraer clics.

Fidel Cano Correa

Fidel Cano Correa

