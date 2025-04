Democracia y pesadilla

“El discurso de Peñalosa (...) contribuye al deterioro democrático”: Francisco Gutiérrez Sanín Foto: Andrés Torres

No me molesta que critiquen a la izquierda. De hecho, me encanta. Lo mismo puedo decir con respecto del centro y la derecha. Las críticas tienen el potencial de mejorar el desempeño, y ayudar a encontrar vacíos y problemas en las respectivas visiones del mundo. Estoy convencido de que muchos reproches, incluso aquellos que tengan su dosis de veneno (con tal de que no sea letal), deben ser respondidos sin hostilidad gratuita. Y creo que cada una de aquellas corrientes podría mejorar sustancialmente si afinara su capacidad de evaluar críticamente su propia trayectoria.

Por eso, escuché con atención las críticas que hizo Peñalosa...