Descertificados

Quedó disipada la duda mediática de las últimas semanas: Colombia está ya descertificada. Sin embargo, no le impusieron sanciones. Ambas medidas son entendibles. Los Estados Unidos siguen en su plan de volver a imponer la disciplina a América Latina –el gran punto de acuerdo entre dos facciones trumpistas: los cruzados de la Guerra Fría, como Marco Rubio, y los destructores del orden liberal global, como Steve Bannon–, pero a la vez tienen que andar con cuidado, pues Colombia tiene una larga tradición pro-USA, algo a preservar en un contexto de creciente hostilidad y malestar. No golpean a sus amiguitos, pero mandan una señal.

¿Pero...