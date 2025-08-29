Elogio del gerundio

“Más que desmemoriada, la declaración [de Humberto de la Calle] se me antoja un tanto pesimista”: Francisco Gutiérrez Sanín Foto: El Espectador - José Vargas

Dijo los otros días el doctor Humberto de la Calle Lombana: “Si se prolonga cuatro años más el régimen del Pacto Histórico, no sé si las instituciones resistirán”. Más que desmemoriada, esta declaración se me antoja un tanto pesimista.

Pues nuestras instituciones sobrevivieron a los regímenes en los que participó el propio De la Calle. Por ejemplo, fue ministro de Gobierno bajo el de Gaviria (1990-1994), que transcurrió en medio de escándalos continuos y una escalada extraordinaria de violencia. Recuerden la Catedral, la huida espectacular de Pablo Escobar, la corrupción salida de madre, la creación de las Convivir, el auge de las...