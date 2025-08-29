No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Elogio del gerundio

Francisco Gutiérrez Sanín
29 de agosto de 2025 - 05:05 a. m.
“Más que desmemoriada, la declaración [de Humberto de la Calle] se me antoja un tanto pesimista”: Francisco Gutiérrez Sanín
Foto: El Espectador - José Vargas

Dijo los otros días el doctor Humberto de la Calle Lombana: “Si se prolonga cuatro años más el régimen del Pacto Histórico, no sé si las instituciones resistirán”. Más que desmemoriada, esta declaración se me antoja un tanto pesimista.

Pues nuestras instituciones sobrevivieron a los regímenes en los que participó el propio De la Calle. Por ejemplo, fue ministro de Gobierno bajo el de Gaviria (1990-1994), que transcurrió en medio de escándalos continuos y una escalada extraordinaria de violencia. Recuerden la Catedral, la huida espectacular de Pablo Escobar, la corrupción salida de madre, la creación de las Convivir, el auge de las...

Olegario (51538)Hace 20 minutos
Pero, un momento, Gutiérrez, gobiernos malos y no tan malos como los que menciona tuvieron el propósito de mantener el status quo, que, bien o mal mirado, algo de progreso le han reportado a este país. El gobernante actual, a quien usted busca siempre exaltar contra toda evidencia, lo que busca es demoler desde sus cimientos, en palabras simples, destruir. En últimas, es mejor conservar que destruir.
Arkanos(kwupp)Hace 1 hora
Deplorable que, el otrora aceptable columnista de este medio, su mudanza al Congreso pase con más pena que gloria. Debe ser imposible, para alguien tan acostumbrado al viejo país, asimilar el inminente cambio que se gesta en Colombia. Ahora, más que nunca, el Proyecto Progresista continua firme hasta 2050 para consolidar las reformas. Iván Cepeda Presidente 2026 con mayorías parlamentarias... ❤️ 🇨🇴
