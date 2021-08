Dijo Duque en reciente entrevista a este diario que el principal legado de su gobierno sería la equidad. ¿Inconsciencia, burla o algo más?

Posiblemente todas las anteriores. Creo que el presidente en este caso realmente cree sus dichos (inconsciencia). Al enunciarlos quizás esté pensando en sí mismo y en el personal de aluvión que trajo consigo: todos esos pequeños operadores a quienes, como él, el uribismo sacó de la oscuridad, pero a quienes el uribismo de estratos siete a nueve mira con profundo desdén, aunque los necesite de pararrayos frente a las furias de la ciudadanía.

También hay, claro, un componente de falsificación pura y dura, apoyado en uno de los pocos éxitos genuinos que puede reivindicar este gobierno. Duque ya construyó un doble discurso con respecto del Acuerdo de Paz. Consistió en decirle a la comunidad internacional y a los pacifistas que lo implementaría, pero a la vez en hacerlo trizas y desmontarlo en la práctica. Reconozcámoslo: no fue tan difícil, entre otras porque los pacifistas ya nos estábamos engañando a nosotros mismos con gran entusiasmo, con tropos como “la paz es irreversible”, “esto es a largo plazo” e “hicimos cosas únicas en el mundo”. Pero aquí de pronto estoy respirando por la herida. La sociología Disney pudo haber servido de ayuda, pero —como suele suceder en política— lo que importa es el resultado: la retórica dual de Duque funcionó durante años y de hecho no ha perdido del todo su efectividad. ¿Por qué no aplicarla a un nuevo problema, tan vital para el país y el mundo?

Decía el exministro Fernando Londoño Hoyos durante el pasado proceso del Centro Democrático para escoger candidato presidencial que Duque era “un mozalbete inteligentón”. Una caracterización graciosa y acertada como ninguna: muchas ganas de gustar a auditorios muy específicos y a la vez gran inversión en astucia para borrar las huellas. El personaje del mozalbete inteligentón, por tanto, combina las dos primeras características: un cierto resentimiento subordinado y la proclividad al falseamiento.

Pero hay también algo más. Y eso es en esencia la redefinición de términos claves por parte del oficialismo. Eso lo entendí al puro principio de este gobierno al leer un interesante artículo de González y Bonilla sobre el Plan de Desarrollo. Allí, los autores muestran que para este la equidad era “la combinación de legalidad más emprendimiento”.

La lectora juzgará si esta noción corresponde a la definición de diccionario, o hasta qué punto este gobierno ha mostrado la capacidad o la disposición de mantenerse dentro de la legalidad. Aparte de esto, el nuevo significado atribuido a la palabra implica ofrecerles una discriminación positiva a varios sectores que ni de lejos están entre los más vulnerables de la población (a propósito, no creo que esto sirva a todo el empresariado, un sector muy diferenciado en su composición y sus intereses a largo plazo). Esto, en un país desigual y excluyente, y durante un gobierno que enfrentó los “estallidos de emprendimiento” que generó a punta de física bala.

Por esta vía, los colombianos estamos perdiendo la única equidad que, bien que mal, nos quedaba: la igualdad frente a la ley. Naturalmente, ella es puramente formal. Decía con sorna Anatole France que le garantizaba al mendigo su colchón debajo de un puente y al potentado la mullida cama en el palacete. Pero la experiencia histórica ha demostrado una y otra vez que estos formalismos pueden tener efectos muy positivos. Son también la pepa de cualquier noción viable de democracia liberal.

La equidad de Duque y de su partido está referida a figuras icónicas —relacionadas con el emprendimiento y con el heroísmo— que gozan de un estatus especial. Deben estar por encima de la ley. Basta con ver el vergonzoso comportamiento de la Fiscalía frente al caso de Uribe —emprendedor y héroe— para comprobar las implicaciones que esto puede tener. Ya volveré a otras ilustraciones importantes del punto.