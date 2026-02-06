Foto: X: @petrogustavo

Salió bien la reunión entre los presidentes Petro y Trump. El nuestro lo hizo excelentemente, con dignidad y tranquilidad. Y qué gran desempeño el de nuestro embajador en Washington, Daniel García-Peña. Piensen cuánta paciencia, cuánto conocimiento y pericia, cuánta dedicación a un problema particular se necesitan para navegar esas aguas profundas. De manera que, si no hay ningún sobresalto en los próximos días, la gira estadounidense de Petro habrá sido un éxito.

Este “final feliz”, como todos, solamente reanuda el juego; todavía enfrentamos múltiples peligros, pero buena parte del país suspiró aliviada. No así aquellos para...