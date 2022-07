La paz funcionó —hasta donde pudo

El gobierno saliente puso el mejor de sus empeños en hacer trizas un Acuerdo de Paz que ya había sufrido severas distorsiones y daños. Sin embargo, parte de lo que construyó —allí donde tuvo condiciones mínimamente favorables— funcionó bien y le dejó importantes réditos al país. Toda esta ordalía le deja al país lecciones simples e importantes, que vale la pena asimilar.

El mejor ejemplo de lo que sí ha funcionado es la institucionalidad de la verdad y la justicia transicional (punto 5). Ella contó con garantías internacionales fuertes —incluso desde el Consejo de Seguridad de la ONU—. A la vez, los colombianos teníamos significativas capacidades en este particular (una impresionante tradición jurídica, experiencias previas en evaluación de ciclos de violencia, etc.). Por eso, no sorprende pero sí emociona verla produciendo resultados. La sesión en la que la cúpula de las Farc reconoció y dio detalles sobre la dinámica criminal del secuestro ante la JEP y las víctimas fue a la vez estremecedora y pedagógica. Los que habían dicho, o sugerido, una y otra vez que ese tribunal había sido hecho a la medida de la guerrilla callaron.