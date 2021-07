Oiga, mire, vea

Ya ven ustedes: el profesor izquierdista Pedro Castillo finalmente llegó al poder en el Perú después de darle seguridades al “mercado”, pidiendo al presidente del Banco Central que se quedara en su puesto y explicando que no quería convertir a su país en una nueva Venezuela. En paralelo, el “sistema” le dio a su manera una suerte de bienvenida: El Comercio, el diario que equivaldría a El Tiempo de allá, había finalmente decidido que ya estaba bueno de demandas fujimoristas para trancar el acceso al poder a Castillo. Mientras tanto, los Estados Unidos se apresuraron a declarar que estaban “ansiosos” por empezar a colaborar con él.

No: no auguro prematuramente maravillas o ríos de leche y miel para el Perú. Todo puede terminar saliendo mal. Castillo, que no necesariamente es el energúmeno que muchos han querido pintar pero que obviamente no conoce el Estado, podría resultar siendo un paquete o un abusón. Quizás los Estados Unidos se decidan a hostilizarlo si adopta un camino decididamente reformista. Los despelotes políticos peruanos no han parado y son fuente de toda clase de inestabilidades.