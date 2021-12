Preguntas pendientes

Durante varios meses, los colombianos tuvimos que padecer —o gozar, pues tenía sus aspectos divertidos— la cacofonía de propuestas, denuncias y “descubrimientos” de una densa nube de candidatos presidenciales de todos los tamaños, tendencias y cataduras. Pero ahora las cosas se concentran alrededor de cuatro tendencias.

El Centro Democrático finalmente ungió a Óscar Iván Zuluaga. Por pura curiosidad, estoy de acuerdo con la exigencia de Mafe Cabal de que la opinión pública conozca en detalle las encuestas por medio de las cuales se tomó esa decisión. Pero es claro que ahí está la mano de Uribe. De todas las figuras que tenía a su disposición, sólo Zuluaga tiene posibilidades de entenderse con otras fuerzas y electores —algo que en las circunstancias actuales los uribistas necesitan con desesperación—.

El Pacto Histórico tiene su propio proceso de consulta, que no ha culminado. Y hay muchas fuerzas que, por ejemplo, han manifestado su adhesión a la valiosa figura de Francia Márquez. Pero el peso político y electoral de Petro —pica en punta en todas las encuestas que conozco— hace muy improbable que salga de allí otro nombre.

Menos clara está la cosa en Centro Esperanza, que mantiene en la baraja una miríada de nombres que al menos en teoría todavía tienen opciones reales. El cónclave que tuvo en los últimos días aclaró sus reglas de juego, lo que al menos en principio le permitirá llegar unificada a primera vuelta. Aún veo a Fajardo como el nombre a salir de allí.

Y finalmente está la Coalición de la Experiencia, que agrupa a toda una serie de exmandatarios regionales de derecha. Cada uno de ellos tiene sus propios votos, pero ninguno (¿todavía?) alcance nacional. Hay otros personajes, incluyendo algunos que no tienen un solo voto (el exministro Echeverry), lo que le sigue dando a la campaña un poco del color local que la caracterizó antes de este proceso de clarificación que estamos observando. Federico Gutiérrez parece estar perfilándose como el ganador. Pero todavía tiene muchas pruebas por pasar. Su favorabilidad en las encuestas sigue siendo bajísima. Además, para poner sólo los ejemplos obvios, no se puede suponer que Char o Toro, con electores y poderdantes propios, se marginarán fácilmente de la carrera.

Hablé de clarificación. Pero quedan varias preguntas puramente electorales (de las otras hablaré después) sin resolver. La primera, simple pero fundamental: cómo resolverá cada uno de los cuatro combos sus contradicciones internas. Pues —signo de los tiempos— estas surgen día de por medio. De pronto menos entre los de la Experiencia, pero porque están aún en una etapa de tanteos. Decisiones como qué tipo de listas adoptar, ampliar o no el elenco de aliados y soportes y entonces hasta dónde, en algunos casos el método de escogencia del candidato, han acaparado las energías de los adeptos a cada una de las cuatro coaliciones.

Segunda: ¿habrá algún gallo tapado, capaz de poner patas arriba el escenario electoral? ¿Hernández, alguien que provenga de lo que queda del Partido Liberal, una nueva figura carismática? El tiempo se agota y no se ve.

Aquí nos guiamos en esencia por las encuestas. Estas cosas no se resuelven de manera simple, en un laboratorio, con un grupo de malencarados escogiendo entre risas diabólicas quién representará “al sistema” o “al Foro de São Paulo”. Hay que ganarse la simpatía de la gente. Unos “pegan”, otros no. Y todavía no sabemos muy bien por qué; por eso con frecuencia los analistas, los que piensan con el deseo y hasta las encuestas se equivocan. En la actualidad, en este terreno sabemos muy poco: que Petro tiene ya un respaldo significativo, que alguno de la Experiencia y otro de la Esperanza pueden tener juego real. Pero no mucho más. En las próximas semanas —el tiempo electoral vuela más rápido aun que el otro— todos aquellos que quieran tener una aspiración real tendrán que partirse el alma.