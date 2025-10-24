Logo El Espectador
Preguntas por responder

Francisco Gutiérrez Sanín
24 de octubre de 2025 - 05:05 a. m.
“Sorprende, aunque no debería, el entusiasmo de nuestra extrema derecha con Trump”: Francisco Gutiérrez Sanín
Foto: EFE - MICHAEL REYNOLDS

Sorprende, aunque no debería, el entusiasmo de nuestra extrema derecha con Trump. Al primer encontrón entre el gobierno colombiano y el odioso autócrata en ciernes, tomaron partido por este. Como siempre, destaca aquí por su indiferencia ante la vida humana, pequeñez e infantilismo Iván Duque. En la entrevista que concedió el pasado martes a la competente periodista Becky Anderson, de CNN, sacó todo su repertorio, lleno de referencias ridículas a un pasado que no existe y no volverá (¡hablando a estas alturas de bipartidismo en las relaciones colombo-estadounidenses!) para justificar cualquier cosa que se le ocurra hacer a Trump....

Francisco Gutiérrez Sanín

Por Francisco Gutiérrez Sanín

Berta Lucía Estrada(2263)Hace 6 minutos
¡Excelente columna! Felicitaciones
