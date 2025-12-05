Turbulencias

“Trump combina sus intimidaciones a países latinos con el indulto al expresidente hondureño, condenado por narcotráfico” Francisco Gutiérrez Foto: NYT - DOUG MILLS

La reciente encuesta de Invamer, basada en una muestra muy grande, estremeció el escenario político. Como si nos hiciera falta un sacudón más. Pues en las últimas semanas se ha acumulado una cantidad enorme de hechos desestabilizantes.

El último de ellos, en el momento en que escribo estas líneas, es la agresión de Trump contra Colombia, que sigue al ataque a Venezuela. El pretexto es la guerra contra las drogas. No digo que la producción de coca y cocaína no sea más que tangible; lo que afirmo es que, desde sus inicios, un componente fundamental de esa guerra fue un proyecto de dominación, cuya descarada contabilidad por partida...