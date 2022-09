Un problema agrario

Anunció el presidente en El Tarra que se convocará una asamblea campesina para discutir el problema de los cultivos ilícitos en esa región. Excelente iniciativa.

Pero, se preguntará la lectora, ¿qué se podría conversar en una reunión de tal naturaleza? Varias cosas importantes. Una de ellas es que el Gobierno se ponga al día con los compromisos adquiridos en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que hasta el momento se han incumplido de manera sistemática y masiva. No se trata sólo de la furia destructiva de Duque con respecto del Acuerdo de Paz, que se manifestó aquí con particular intensidad, sino de cuestiones básicas, que han mantenido a los campesinos en vilo, como la Ley de Alternatividad Penal, que sigue embolatada.

Otra es precisamente el establecimiento de una interfaz entre el Estado y los productores cocaleros, para que puedan conversar: una interfaz que a muchos les pareció una imprudencia terrible, pero que en realidad ambas partes, y no sólo una de ellas, necesitan desesperadamente construir y mantener.

Sin embargo, el tema que me parece más fundamental es que empecemos a entender la naturaleza del desafío que presentan tales cultivos a Colombia. Claro: como por definición ellos no pueden ser regulados por el Estado, tal regulación ha caído en manos de guerrillas, paramilitares, narcos, bandas, grupos herederos y todos los etcéteras que se quiera, con los horrores correspondientes. Esta realidad de bulto, sin embargo, no nos puede enceguecer frente a la otra cara de la moneda. Como economía campesina, el desempeño de la coca es bastante impresionante. Me perdonarán que lo diga en estos términos, pero es que no hay muchos otros. Está articulada a una cadena productiva global. Puede operar bien en ausencia de carreteras, infraestructura, servicios y bienes públicos. En términos de acceso a la tierra está, al menos para estándares colombianos, razonablemente bien distribuida. Contrariamente a las economías legales con las que preferentemente se ha ocupado nuestro territorio (piensen en la ganadería extensiva, la palma, etc.), es un estupendo empleador. Como paga buenos salarios, esto afecta positivamente a otros empleos rurales. No hablemos ya de los efectos sobre el comercio local. Y si el mundo cocalero abriga dinámicas violentas, lo mismo se aplica a varias economías rurales legales.

Una campesina cocalera con una hectárea no se va a volver rica. Pero sí tiene alguna capacidad de ahorro. Esta última es una variable vital para cualquier noción viable de desarrollo. Desde el Observatorio de Tierras recolectamos evidencia de distinto tipo que sugiere fuertemente que, en contravía del lugar común, esos ahorros van sobre todo a educación para los hijos, tierra y activos como motos, neveras, etc. Por eso, varios sectores de los productores manuales han experimentado una vigorosa movilidad ascendente gracias a la coca.

Esto nos plantea unos interrogantes simples pero importantes: ¿la economía rural legal puede competir con esto? ¿Y si la respuesta es negativa o dubitativa, entonces por qué no o tal vez?

Yo creo que es en esencia negativa y que la institucionalidad agraria actual está diseñada para que lo sea; reflexionaré sobre esto en algunas de mis próximas columnas. Si tengo razón, entonces no basta simplemente con afirmar que hay que sustituir. Hay que plantear las condiciones para que esa sustitución funcione y para que la economía cocalera sea reemplazada por algo serio, sostenible, creíble. Esto implica ajustes serios, no marginales, de política, pero no parece imposible. Otra opción sería regular la producción cocalera, como ha sucedido en Bolivia, con lunares, pero en general con bastante éxito.

Ahora bien: es claro que ningún país puede convivir durante décadas con una economía ilegal enorme sin experimentar serias distorsiones. Además, los campesinos han pagado costos prohibitivos por estar en la ilegalidad: quieren hacer el tránsito. Mi punto es que este no es fácil ni evidente y que necesita de alternativas serias que permitan construir una economía campesina legal viable.