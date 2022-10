Unas de cal…

El acuerdo firmado entre el Gobierno y Fedegán para impulsar la llamada “reforma rural integral” del Acuerdo de Paz de 2016 contiene avances, pero también problemas.

Con respecto de los avances, contribuye significativamente a desinflar las pasiones y los odios que han marcado la vida pública del país en las últimas décadas. Contra la predicción (llena de pavor profiláctico) de tantos comentaristas, líderes políticos, etc., este Gobierno se ha movido hacia el centro y contra la polarización. No creo, por lo demás, que aquellos tengan el valor de rectificarse. No importa. La gran ganadería, que estuvo en el centro del conflicto armado, obtiene ahora una suerte de oxigenación, pero da algo a cambio: el reconocimiento del Acuerdo de Paz y de los objetivos agrarios estipulados en este.