Encuesta Invamer 2025: ganará el que mejor lea al país

La encuesta Invamer dejó varios mensajes claros: Cepeda le gana con holgura a Abelardo en segunda vuelta, la competencia con Fajardo es mucho más cerrada y, en un tercer escenario, Fajardo supera a De la Espriella. Además, reveló los estados de ánimo del país y las estrategias —o la ausencia de ellas— de cada sector político.

Detrás de esos números hay movimientos más profundos dentro de cada bloque, y ahí empiezan las conclusiones importantes.

Lo primero es que Fajardo difícilmente le quitará votos a Cepeda. La izquierda está cohesionada: el Pacto Histórico y la coalición que viene construyendo con varios partidos lleva meses trabajando una unidad que hoy se refleja en la encuesta. Para Fajardo, las posibilidades reales están en disputarle espacio a Abelardo de la Espriella; si quiere crecer, necesita alianzas con el centro y la centroderecha, porque ahí es donde tiene su espacio natural para expandirse.

El segundo mensaje es interno para la derecha. El Centro Democrático no quiere a Abelardo; sus militantes sí, pero su directiva tiene dudas. No está claro que la dirección del partido quiera respaldarlo. De hecho, si ese hubiera sido el camino, no habría tenido que sacar a Miguel Uribe de la contienda interna, especialmente después de que el propio partido afirmara que Miguel Uribe Londoño se comunicó con Abelardo para expresarle su apoyo. Ese gesto dejó más preguntas que certezas dentro del uribismo. Además, muchos en el partido reconocen que un perfil tan polarizante puede entusiasmar a las bases, pero también convertirse en el candidato más fácil de derrotar en segunda vuelta.

En contraste, el experimento que más debía brillar hoy aparece completamente diluido: el Frente Amplio no existe. La coalición que debía ser la gran casa de la izquierda y la centroizquierda simplemente no aparece en el radar de los votantes. No marca Luis Gilberto Murillo, ni Roy Barreras, ni Camilo Romero, ni Juan Fernando Cristo. No tiene narrativa, no tiene identidad propia y no tiene un liderazgo reconocible. La encuesta evidencia que ese espacio quedó completamente absorbido por Cepeda.

Otro dato que revela la encuesta: los candidatos del 1 % para abajo, son irresponsables. Seguir en campaña con cifras tan bajas tiene un costo para la conversación pública. Muchos no se bajan porque ya invirtieron tiempo y recursos en recolectar firmas, pero políticamente no están leyendo el momento. Termina siendo una pelea de egos, como ya vimos en otras coaliciones —incluida la Fuerza de las Regiones— que desgastan más de lo que aportan al debate.

¿Radicalizarse o moderarse? Depende del candidato. La encuesta revela algo clave: no existe una fórmula única para crecer. El radicalismo moviliza bases, pero rara vez conquista el centro. Para Abelardo, avanzar implica moderarse si realmente aspira a llegar a segunda vuelta. Para Fajardo, ocurre lo contrario: si quiere disputar votos a la derecha, tendrá que endurecer algunos mensajes y adoptar posiciones más firmes. Cada uno enfrenta un dilema distinto, y la encuesta lo hace evidente.

¿Puede surgir un “outsider” sorpresa? Por ahora, no. No se ve una figura con espacio real para crecer como ocurrió con Rodolfo Hernández, o incluso con Iván Duque. El único nombre que aparece en el radar por fuera de las estructuras tradicionales es Juan Carlos Pinzón, que marca 2,9 % después de dos meses de haber lanzado su candidatura. Va detrás de Vicky Dávila, Claudia López y Miguel Uribe Londoño. La invitación del Centro Democrático a Pinzón parece más bien un intento del partido por jugar su última carta ante las dudas que todavía genera Abelardo dentro de su propia dirigencia.

Lo que la encuesta nos revela no es quién va ganando, sino quién está leyendo bien al país en el panorama político actual. La izquierda se organizó rápido y está unificada; la derecha encontró voz en Abelardo, aunque con dudas internas; y el centro sigue completamente enredado y dividido.

En 2026 no ganará quien más ruido haga, sino quien mejor lea al país.