Los jóvenes que sí están haciendo país

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El caso de Juliana Guerrero nos cayó encima a todos los jóvenes. Porque a los ojos del país quedamos como si fuéramos tramposos, facilistas, ventajosos. Y no lo somos. Lo que sí somos es una generación que ha tenido que trabajar el doble para ser tomada en serio.

Lo que pasó con Juliana, con quienes usan atajos, no es la historia completa. Es profundamente injusto que por ellos se manche el nombre de una generación entera, llena de jóvenes que trabajan con rigor, sin importar el sector político al que pertenezcan.

Pero esta columna no es sobre Juliana. Es sobre lo que este caso significa para nosotros, los jóvenes.

Puedo decir, en nombre de muchos jóvenes de este país, que ser joven en política es difícil. Abrirse un espacio, que te crean, que te tomen en serio, convencer a otros de que tu voz importa… todo eso exige disciplina, paciencia y carácter. Y cuando casos como estos aparecen, nos hacen retroceder dos pasos. Nos devuelven al estereotipo del joven improvisado, del joven que no cumple, del joven que “llegó ahí por un favor”.

Colombia está llena de jóvenes que sí están haciendo las cosas bien. Jóvenes que estudian, trabajan, leen, investigan, emprenden, explican, lideran y debaten con rigor. Jóvenes que sí hacen país.

Me gustaría nombrar algunos y reconocer su trabajo. Quiero que sus nombres pesen más que los escándalos.

Porque ellos sí nos representan:

@afrokaribu, que crea contenido desde el orgullo de sus raíces.

@alesanchezul, que defiende los derechos humanos con rigor y convicción.

@AleKolomonosov, que analiza el país con cabeza fría.

@VillanueAle, que incomoda a los poderosos.

@andreavargasbaq, que trabaja para acercar a más jóvenes a la política.

@ardila_edilusaquen, que demuestra que es necesaria la renovación en política.

@cristyamortegui, que entiende la comunicación como un puente entre lo público y los ciudadanos.

@CarolBordaA, que expresa sus convicciones sin miedo a la impopularidad.

@Danielbricen, que enseña por qué el control político es necesario.

@franciscoactivista, que pone la crisis climática en la agenda del país.

@german_ricaurte, que convierte el humor en una forma de entender el país.

@isaac.camilo, que pone al Caribe en el centro del debate.

@iespinosaf, que plantea un emprendimiento que piensa en el planeta.

@JenniferPedraz, que refleja a los jóvenes en el trabajo que hace desde el Congreso.

@SoyJerome__, que puso al sistema pensional en el radar de nuestra generación.

@trianavjuli, que hace de la lectura una causa pública.

@karolsolismenco, que hace análisis político desde la mirada de las mujeres.

@laamateur, que con pollitos nos explica de política como nadie nos la enseñó.

@lauracamilavargas96, que hace periodismo pensando en los jóvenes.

@mariajosecastanedaro, que lucha por una educación superior de calidad.

@mariapaz_buitrago, que demuestra lo que puede lograr una nueva generación en política.

@migue.politico, que enseña lo que puede lograr un joven cuando se atreve a participar.

@rafaelsolanov, que demuestra que el pragmatismo resuelve más que la ideología.

@sara_pena_m, que demuestra el talante del emprendedor colombiano.

@sergiocaceresro, que recuerda que el servicio no tiene edad.

@shelitri, que lleva la ciencia colombiana a los laboratorios más exigentes del mundo.

Recibí más de 600 nombres de jóvenes que están trabajando por Colombia. Porque somos muchos más los que queremos construir.

A pesar de los escándalos, los jóvenes sí estamos haciendo país. Y lo estamos haciendo bien. No queremos más casos como el de Juliana; queremos más jóvenes como los de esta lista.

Si tú eres uno de esos jóvenes que desde su causa está incidiendo en lo público, ¡gracias! Colombia necesita lo que haces, incluso cuando nadie lo aplaude.

Este país cambia cuando los jóvenes insistimos.