Mis opciones para el Congreso este 8 de marzo

He visto muchos videos y publicaciones en redes sociales diciendo por quién no votar en el Congreso de la República. Señalan errores, cuestionan trayectorias y advierten riesgos.

Yo decidí hacer algo distinto.

En lugar de sumar a la lista de vetos, quise construir una lista de opciones: candidatos que, en mi criterio, pueden ser una buena alternativa para el Senado y para la Cámara por Bogotá; personas que, desde agendas diferentes, podrían aportarle al Congreso y al país.

No se trata de afinidades personales ni de respaldos incondicionales. Se trata de mirar propuestas, enfoques y prioridades, y preguntarnos qué tipo de debates queremos ver en el Legislativo.

Estas son algunas de esas opciones.

Senado de la República

Andrés Forero

Banderas: salud, pensiones, empleo y Estado austero.

Plantea reformar el sistema de salud y reducir el gasto burocrático, defendiendo un Estado más eficiente y fuerte en seguridad.

Angélica Lozano

Banderas: reforma a la justicia, reforma política y fortalecimiento del sector privado.

Plantea impulsar reformas institucionales en justicia y sistema político, además de mejorar condiciones para el sector privado, con diferenciación para PYMES y defensa de cambios dentro de la Constitución vigente.

Andrea Padilla

Banderas: protección animal y educación ciudadana.

Impulsa políticas de bienestar animal desde un enfoque jurídico y ético, promoviendo empatía y cambios culturales.

Daniel Gómez Gaviria

Banderas: eficiencia estatal e inversión productiva.

Propone simplificar regulaciones, atraer inversión y fortalecer la industria y el empleo formal.

Jennifer Pedraza

Banderas: educación, feminismo y anticorrupción.

Impulsa el fortalecimiento de la educación pública, la igualdad de género y reformas políticas para mayor transparencia electoral.

Juan Fernando Reyes Kuri

Banderas: libertades y simplificación del Estado.

Propone reducir trámites y normas innecesarias para lograr un Estado más ágil y eficiente.

Katherine Miranda

Banderas: control político y lucha contra la corrupción.

Plantea una vigilancia estricta del gasto público y la defensa del equilibrio institucional para combatir la corrupción con impacto social.

María Clara Posada

Banderas: libertad económica y Estado austero.

Enfatiza las libertades individuales, la formalización y la autoridad estatal como base para la estabilidad y el orden institucional.

Rawdy Reales (Dr. Rawdy)

Banderas: salud y talento humano en salud.

Plantea fortalecer el sistema desde el bienestar y mejores condiciones para el personal sanitario.

Cámara de Representantes por Bogotá

Andrés Salcedo

Banderas: primero los pacientes.

Propone dignificar las condiciones laborales del personal de salud y fortalecer el sistema desde el talento humano.

Catherine Juvinao

Banderas: Constitución del 91, anticorrupción y defensa de las mujeres.

Defiende la Constitución, fortalece la agenda anticorrupción y promueve políticas contra la violencia de género.

Daniel Briceño

Banderas: anticorrupción, austeridad y libertad económica.

Impulsa mayor control a la contratación pública y una agenda de eficiencia estatal frente al clientelismo.

Germán Ricaurte

Banderas: eficiencia del gasto y seguridad.

Promueve el control al uso de recursos públicos y mayor transparencia en la gestión estatal.

Juan David Aristizábal

Banderas: empleo, emprendimiento y educación.

Impulsa una agenda de competitividad apoyada en la tecnología y mayor autonomía para Bogotá.

Juan Pablo Estupiñán

Banderas: regulación de sustancias y juventud.

Plantea regular las sustancias psicoactivas como estrategia de protección juvenil y reducción de la violencia asociada a la ilegalidad.

Natalia Goyeneche

Banderas: protección animal.

Propone prohibir la venta de animales en vitrinas y endurecer las sanciones contra el maltrato animal.

Ricardo Arias

Banderas: derechos humanos y seguridad preventiva.

Propone el deporte como herramienta estructural de prevención de la violencia y de fortalecimiento comunitario.

También invito a participar en la Gran Consulta. Más allá de simpatías o diferencias, creo que en ese escenario hay liderazgos con capacidad real para asumir los desafíos que Colombia enfrentará en 2026.

Todos los candidatos y candidatas tienen cualidades y matices distintos. Pero estoy convencida de que, dentro de ese grupo, puede surgir una opción sólida para la Presidencia: alguien capaz de responder a los retos en seguridad, economía, empleo y gobernabilidad que el país no puede seguir postergando.

Este 8 de marzo empezamos a definir qué Congreso queremos. Y, en parte, qué tipo de país estamos dispuestos a construir.