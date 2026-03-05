Mis opciones para el Congreso este 8 de marzo

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
He visto muchos videos y publicaciones en redes sociales diciendo por quién no votar en el Congreso de la República. Señalan errores, cuestionan trayectorias y advierten riesgos.
Yo decidí hacer algo distinto.
En lugar de sumar a la lista de vetos, quise construir una lista de opciones: candidatos que, en mi criterio, pueden ser una buena alternativa para el Senado y para la Cámara por Bogotá; personas que, desde agendas diferentes, podrían aportarle al Congreso y al país.
No se trata de afinidades personales ni de respaldos incondicionales. Se trata de mirar propuestas, enfoques y prioridades, y preguntarnos qué tipo de debates queremos ver en el Legislativo.
Estas son algunas de esas opciones.
Senado de la República
Andrés Forero
Banderas: salud, pensiones, empleo y Estado austero.
Plantea reformar el sistema de salud y reducir el gasto burocrático, defendiendo un Estado más eficiente y fuerte en seguridad.
Angélica Lozano
Banderas: reforma a la justicia, reforma política y fortalecimiento del sector privado.
Plantea impulsar reformas institucionales en justicia y sistema político, además de mejorar condiciones para el sector privado, con diferenciación para PYMES y defensa de cambios dentro de la Constitución vigente.
Andrea Padilla
Banderas: protección animal y educación ciudadana.
Impulsa políticas de bienestar animal desde un enfoque jurídico y ético, promoviendo empatía y cambios culturales.
Daniel Gómez Gaviria
Banderas: eficiencia estatal e inversión productiva.
Propone simplificar regulaciones, atraer inversión y fortalecer la industria y el empleo formal.
Jennifer Pedraza
Banderas: educación, feminismo y anticorrupción.
Impulsa el fortalecimiento de la educación pública, la igualdad de género y reformas políticas para mayor transparencia electoral.
Juan Fernando Reyes Kuri
Banderas: libertades y simplificación del Estado.
Propone reducir trámites y normas innecesarias para lograr un Estado más ágil y eficiente.
Katherine Miranda
Banderas: control político y lucha contra la corrupción.
Plantea una vigilancia estricta del gasto público y la defensa del equilibrio institucional para combatir la corrupción con impacto social.
María Clara Posada
Banderas: libertad económica y Estado austero.
Enfatiza las libertades individuales, la formalización y la autoridad estatal como base para la estabilidad y el orden institucional.
Rawdy Reales (Dr. Rawdy)
Banderas: salud y talento humano en salud.
Plantea fortalecer el sistema desde el bienestar y mejores condiciones para el personal sanitario.
Cámara de Representantes por Bogotá
Andrés Salcedo
Banderas: primero los pacientes.
Propone dignificar las condiciones laborales del personal de salud y fortalecer el sistema desde el talento humano.
Catherine Juvinao
Banderas: Constitución del 91, anticorrupción y defensa de las mujeres.
Defiende la Constitución, fortalece la agenda anticorrupción y promueve políticas contra la violencia de género.
Daniel Briceño
Banderas: anticorrupción, austeridad y libertad económica.
Impulsa mayor control a la contratación pública y una agenda de eficiencia estatal frente al clientelismo.
Germán Ricaurte
Banderas: eficiencia del gasto y seguridad.
Promueve el control al uso de recursos públicos y mayor transparencia en la gestión estatal.
Juan David Aristizábal
Banderas: empleo, emprendimiento y educación.
Impulsa una agenda de competitividad apoyada en la tecnología y mayor autonomía para Bogotá.
Juan Pablo Estupiñán
Banderas: regulación de sustancias y juventud.
Plantea regular las sustancias psicoactivas como estrategia de protección juvenil y reducción de la violencia asociada a la ilegalidad.
Natalia Goyeneche
Banderas: protección animal.
Propone prohibir la venta de animales en vitrinas y endurecer las sanciones contra el maltrato animal.
Ricardo Arias
Banderas: derechos humanos y seguridad preventiva.
Propone el deporte como herramienta estructural de prevención de la violencia y de fortalecimiento comunitario.
También invito a participar en la Gran Consulta. Más allá de simpatías o diferencias, creo que en ese escenario hay liderazgos con capacidad real para asumir los desafíos que Colombia enfrentará en 2026.
Todos los candidatos y candidatas tienen cualidades y matices distintos. Pero estoy convencida de que, dentro de ese grupo, puede surgir una opción sólida para la Presidencia: alguien capaz de responder a los retos en seguridad, economía, empleo y gobernabilidad que el país no puede seguir postergando.
Este 8 de marzo empezamos a definir qué Congreso queremos. Y, en parte, qué tipo de país estamos dispuestos a construir.