Los que llegan

«Las conexiones entre las cocinas amerindias, y las cocinas que llegaron con los europeos, con los africanos y africanas y otros pueblos…». El Mundo y Udeá.

Raro que las europeas no vinieran a ayudar a los europeos y si me dicen que las europeas también vinieron es una muestra de que en escritos como el del ejemplo no es necesario señalar los dos géneros; yo habría construido así: «con los europeos, con los africanos y con otros pueblos…».

La seguridad

«Estamos seguros que su compromiso con la ingeniería y la agricultura, vitales para el desarrollo de la región…». Carta de la SAI.

En la frase se está seguro de algo; no se está seguro algo.

La demolición

«La Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) ratificó la decisión de demoler la mansión Monterodro…». El Espectador.

En español no existe la palabra «rodro», pero es el nombre de fábricas de muebles, lo que me hace creer que en Cundinamarca les quedó bien como nombre de un conjunto de viviendas lujosas que no se admiten en el conjunto de montes. La palabra monterodro tampoco entra bien en el conjunto de viviendas. A pesar de que los dueños pronuncian Monterrodro (correctamente), escriben con una sola erre. lo cual es incorrecto. Les pasa lo mismo que a la Universidad Remington a la cual los estudiantes y profesores le agregan la palabra Uni, pero no doblan la erre para mantener el sonido de la Unirremington.

Varados

«3.600 “varados” en el exterior volvieron al país». El Colombiano.

Cuando un titulador está encartado con una palabra, uno de sus errores es ponerle comillas a la palabra que le molesta y a la que cree que no existe con ese término. Veamos: los pasajeros no se pueden mover porque no tienen en qué.

