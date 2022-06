¿«TransMilenio» o «Transmilenio»?

La lamentable interrupción del matrimonio de Britney Spears la semana pasada me da pie para un recordatorio sobre el uso de los prefijos, que, como he insistido en este espacio, se escriben pegados a su base (escribirlos separados es correcto solo en algunas ocasiones). Acertó Pulzo al titular que un «ex celoso» arruinó la boda, pues en ese caso funge como sustantivo. Si se tratara de alguien que dejó de ser celoso, lo correcto sería «exceloso» («ex-» actuaría como prefijo).

Entre las consultas que llegaron en los días recientes está la correcta escritura de las palabras, principalmente marcas, que mezclan mayúsculas y minúsculas, por ejemplo, «TransMilenio». Pese a que esto no es propio de la lengua española, según la Ortografía, es admisible cuando se trata de marcas registradas. No resulta recomendable cuando se trata de simples acrónimos. Por ejemplo, no se aconseja «MinTIC» ni «MinTic».

Por otro lado, preguntaron sobre la diferencia entre «vamos juntos» y «vayamos juntos». Ambas opciones son válidas y distintas. «Vamos juntos» está conjugado en presente del indicativo; puede hacer referencia al desarrollo de la acción en presente, pero también tener un valor exhortativo («¡Vamos juntos!»). «Vayamos», por otro lado, está en presente del subjuntivo, por lo que puede denotar deseos o posibilidades: «No creo que vayamos juntos» o «Quiero que vayamos juntos».

Y una posdata (reiterativa), a propósito de la prohibición del lenguaje incluyente en Buenos Aires: recordemos que la lengua no se dicta por decreto, ni a favor del lenguaje incluyente, ni en su contra. El uso tiene la última palabra.

mmedina@elespectador.com, @alejandra_mdn