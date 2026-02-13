Negocios y biodiversidad: además de la narrativa, ¿qué más debe cambiar?

“Biodiversidad es un término que escapó de la ciencia (la diversidad biológica) hacia lo político”: German I. Andrade Foto: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI

El pasado 8 de febrero fue aprobada en la plenaria 12 de la IPBES en Manchester la evaluación Negocios y Biodiversidad de la Plataforma Científico Política de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos IPBES, por sus siglas en inglés. En este proceso, el Instituto Humboldt ha jugado un rol primordial. Es un producto que marca un hito para orientar y acompañar transformaciones hacia una sostenibilidad que asuma la recuperación de la vida en todas sus formas. Esto es una biosostenibilidad. Es, además, un antídoto contra la mala o insuficiente manipulación, conocida como el lavado verde (greenwash). ¿Qué se requiere para...