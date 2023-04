Antídotos contra el pesimismo

El encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Joe Biden nos dio a muchos un segundo aire. Un segundo gran aire. Por unos días dejamos de agarrarnos como feroces humanos -dije humanos, no perros y gatos que han aprendido a convivir armónicamente- por la reforma a la salud, los derroches de fuerza de Mordisco, las presiones de y a los partidos políticos, la inseguridad y tantos otros brujos que nos acechan, y celebramos con alivio que la reunión entre los dos presidentes haya salido tan bien como salió.

Los temas conversados fueron bien escogidos a lado y lado por quienes prepararon y lograron el encuentro, y bien desarrollados por los protagonistas: integración latinoamericana, energías limpias, el apoyo a la paz, la importancia de las democracias, el soporte contra el narcotráfico y la urgencia en el cuidado del medio ambiente -o el ambiente entero, que solo se logrará cuando dejemos de matarnos-. Se trazaron bitácoras positivas, de soporte y estrategia entre dos naciones que ese día dieron ejemplo de respeto mutuo y solidaridad geopolítica, indispensables en un siglo XXI que para nadie ha sido un jardín de rosas. Encuentros como los de la semana pasada son compensaciones de grandes ligas para hacerle frente a una realidad tantas veces hostil o entristecida.

Los presidentes plantearon objetivos que exigen concordia, aproximación a nuevas relaciones humanas y acercamientos regionales; vamos a tener que ser capaces de generar y capitalizar más armonía que animadversión, y lograr que donde haya habido grietas y rupturas, podamos reconstruir confianza. Es preciso entender que no habrá futuro si no hay confianza; y no habrá confianza si no empezamos por desarmar los espíritus personales y colectivos.

Que el diálogo entre Gustavo Petro y Joe Biden haya transcurrido como transcurrió es un triunfo de la diplomacia y de todas las inteligencias y voluntades que se alinearon para que el resultado fuera positivo. Mucho trabajo por delante, muchos planes por desarrollar y mucha fraternidad por tejer. Más que una utopía es un compromiso -en grande- que nos atañe a todos, un objetivo que puede y debe movilizarnos para que las palabras se vuelvan acción, la acción genere resultados y los resultados nos conviertan en un país gestor de paz, con un desarrollo social digno y sostenible. Tiene sentido habitar esta casa grande llamada América. Quizá más que una casa, una causa; un motor, un latido.

La costumbre y las aulas a mala hora nos enseñaron que es el error y no el acierto lo que amerita un titular, pero finalmente somos nosotros quienes escribimos los titulares de nuestra propia vida y de nuestras regiones. No es sano convertirnos en la sociedad del mutuo elogio, pero tampoco en la maraña de la mutua antipatía. Una de las consecuencias y exigencias de vivir en una democracia es que tenemos la opción de quejarnos menos y actuar mejor. Actuar en derecho, en civilidad y en solidaridad puede crear los anticuerpos más eficientes contra el fracaso de una sociedad.

Y también démonos permiso de valorar esas pequeñas grandes noticias que injustamente pasan desapercibidas. Por ejemplo, hace unos días un trino del Ministerio de Defensa anunció la vinculación de 5.400 jóvenes a un laboratorio de convivencia y seguridad, en Sucre. Eso quiere decir que 5.400 muchachos decidieron sintonizarse en modo convivencia, y no en modo apatía ni en modo pandilla y frustración. Esas cosas hay que contarlas, difundirlas y celebrarlas, porque son logros de la vida real y antídotos contra el pesimismo.

