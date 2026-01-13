Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Pazaporte

Colombia, un país empeñado

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Gloria Arias Nieto
Gloria Arias Nieto
13 de enero de 2026 - 05:05 a. m.

Entre algunos críticos del Gobierno se ha vuelto lugar común decir que “están empeñando el país” y quienes vaticinan el apocalipsis se frotan las manos esperando que la catástrofe llegue. No importa que a 50 millones de colombianos les cierren o abran la puerta para salir de la inequidad acumulada por siglos de inconciencia: importa que los premonitores del fracaso salven su reputación y triunfe el “yo se los dije”.

Y mientras desfilan los pesimistas en su burbuja de aplausos mutuos, siento que realmente Colombia es un país empeñado… empeñado en vivir y no dejarse derrotar por ninguno de los odios que nos acechan; empeñado en...

Gloria Arias Nieto

Por Gloria Arias Nieto

Conoce más

Temas recomendados:

Colombia

Gobierno Petro

Paz Total

Economía

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.