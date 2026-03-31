Lucy Nieto, Aura Lú, mujeres inmensas

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Si las arenas de la política eran movedizas, o si la dictadura de Rojas Pinilla era –como todas las dictaduras– una desgracia; si, a mediados del siglo pasado, el periodismo de las mujeres estaba dedicado a la frivolidad; o si la prematura viudez le obligó a sacar adelante a sus cinco hijos “a punta de tecla”, si todo y contra todo, Lucy Nieto de Samper ejerció la vida con independencia y valentía y llevó a las letras la fuerza de la resistencia. Tenía esa capacidad de no dejarse comprar por nada ni por nadie, esa verdad crítica y cierta, que no hacía bulla sino mella. Porque Lucy no alzó la voz sino la inteligencia, y la suya fue una protesta firme, una controversia desde y hacia la política; una escritura sin estruendos ni mordazas, éticamente intachable, sin miedo a romper paradigmas y aferrada a sus convicciones, como un deber y como un blindaje contra las telarañas del poder y las vitrinas de coctel.

Haber tenido de padre a Luis Eduardo Nieto Caballero (LENC) y de madre a Maruja Calderón le imprimió un carácter recio, insobornable y liberal –cuando ser liberal era un honor y una responsabilidad, una piel y no un disfraz–. Lucy no tuvo en su genética ni en su formación un átomo de cobardía, de indiferencia o trivialidad. Creció entre libros, entre consignas libertarias, entre frascos de tinta y máquinas de escribir. Creció en un hogar en el que pensar era respirar, y la política tenía una razón de ser: construir dignidad, cultura y humanidad, luchar por los derechos de las mujeres, por la fuerza de las ideas y no por la terquedad del poder.

102 años y Lucy jamás agachó la cabeza. Creo que nunca le preocupó caerle bien o mal al establecimiento, ni se doblegó ante dictadores, extremistas de cualquier color o intimidadores de oficio. De eso da fe

“Cosas que pasan” publicada por más de 60 años en El Tiempo. En diciembre del 2022 escribió su última columna: “Punto Final”.

Los domingos llegaba feliz al abrazo de su familia, unos almuerzos deliciosos llenos de colores, sabores y cariño, en casa de su hija María Elvira Samper, una de las mujeres que más quiero y admiro, por buena periodista, por buen ser humano, por culta, por auténtica y veraz; por su coherencia fuera de serie; por las incontables tardes de literatura, risas y pan francés que compartieron ella y mi mamá; y porque tenemos ciertas complicidades que nos unen, más allá de las palabras. Veo a Lucy ahí, cariñosa, hablando de política, de la familia y de cuanto pasaba y despasaba en este país nuestro agobiado y resucitado. Lucy… 102 años y la cabeza intacta, en ese apartamento lleno de flores y de arte, en su silla de los domingos, con un vaso de vodka, el amor de su nieto mayor, el lucero de su bisnieta lectora, su hermana Clara, una de las mujeres más amorosas, furiosas y brillantes que he conocido. Con ella compartimos uno de los afectos más grandes y profundos de nuestras vidas: el maestro Carlos Gaviria Díaz, que se fue a su Viaje el 31 de marzo, hace 11 años.

Y como bien dice mi joven amigo Daniel, el abogado, “todo tiene que ver con todo”… Gaviria llega a esta columna que escribo en homenaje a Lucy Nieto, pionera y periodista que se atrevió a defender la planificación familiar, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, y el derecho humano a la eutanasia y a morir con dignidad; todas estas banderas del jurista y libertario Carlos Gaviria.

Envío este ‘Pazaporte’ el domingo 29 y acabo de recibir la triste noticia de la muerte de Aura Lucía Mera, inmensa columnista de esta casa. Va para mi entrañable Aura Lú una montaña de cariño, envuelta en amistad, aplausos y gratitudes. Qué tristeza... ¡nos quedaron tantos abrazos pendientes!

Gloria.arias2404@gmail.com