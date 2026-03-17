“Frente a los vices, siento niebla, preocupación, felicidad y sorpresa”: Gloria Arias Foto: Archivo Particular

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Reiteradamente hemos pedido a los candidatos presidenciales una síntesis de sus planes para los próximos cuatro años en temas de educación, paz y salud, seguridad, desarrollo y derechos humanos, transparencia y geopolítica, sector productivo y recursos naturales.

Algunos hemos leído los documentos del candidato de nuestra preferencia, pero necesitamos que la ciudadanía tenga información veraz y puntual sobre todas y todos. Créanme, urgen resúmenes en términos concretos, para que la gente vote con razón y conocimiento, y no con la piedra a flor de piel.

En esta contienda electoral hemos visto disertaciones sobre inclusión y dignidad; amenazas de destripamientos (físicos o jurídicos); la “hijita” del innombrable, la ausencia de un centro que no se sabe si agoniza o resucita, aletargado entre la vanidad y el mutismo.

Frente a los vices, siento niebla, preocupación, felicidad y sorpresa.

Niebla frente al señor Huerta, vice de Claudia López; antes, en y después, el señor me resulta desconocido. Solo sé que le apuesta a Claudia, una mujer trabajadora, pila, preparada y valiente, que manejó la Bogotá de la pandemia y gracias a sus decisiones fuertes y acertadas, salvó miles de vidas.

Respeto a la senadora Aida Quilcué y lo que ella representa. Veo su total sintonía con Iván Cepeda y siento que refuerza, pero no amplía el abanico: Iguales banderas, iguales seguidores; defensa de la dignidad, víctimas, tierra y comunidades. Todo fundamental e ineludible, pero es la misma casa y no abre ventanas. Sé que en la revolución ética de Iván jamás será prioritario quién sume o reste votos. Yo, más pragmática y consciente de odios y miedos inmerecidos, habría preferido alguien que lo hubiera acercado a sectores de centro y centro izquierda que esperaban ansiosamente una señal de “puente tendido”.

Con la designación de Edna Bonilla, estoy feliz. Una mujer estructurada personal y profesionalmente, con amplia experiencia en educación. No es dogmática, piensa y escribe con honestidad; la percibo firme para asumir responsabilidades, y conciliadora para ayudar a calmar tanta peleadera agotadora. Ojalá contagie de perrenque a Fajardo y lo ayude a comprender que generar emociones no es volverse un influencer gourmet, sino conectar con la gente.

Por los lados del abogado que se cree tigre (o el tigre con bufete), de la Espriella necesitaba un antónimo ético, y creería que por eso buscó a José Manuel Restrepo. Lo que no comprendo es cómo alguien tan correcto y decente, le aceptó. Conocí a José Manuel en el mundo académico y empresarial; la imagen de la pulcritud, todo él, en sus ideas y en su trabajo. Por eso me agobia su foto con el candidato que habla de neutralizar gente (eufemismo de ajusticiar), amenaza periodistas y desprecia ética y mujeres, ambos en pose de “firmes” con la mano en la sien.

Y bueno… Oviedo con Paloma. Un tipo técnico, respuestas ágiles y genuinas; frentero con su historia y su personalidad. Luego de ver la entrevista en Cambio, me queda claro que ambos comprenden que -bien manejadas- las diferencias suman más de lo que restan. Hay química, pero creo que Oviedo será más un contrapeso que un irrestricto escudero. Difícil pero no imposible, el balance de egos.

Para terminar, y fuera del tema de los vices, encuentro inaceptables la estigmatización y calumnias sobre lo que harían o dejarían de hacer los firmantes del Acuerdo de paz si la derecha llega al poder. Sé, por testimonio directo de Rodrigo Londoño, que ellos se mantienen comprometidos con lo pactado en la Habana. Y conviene recordar que ellos han cumplido, mucho más que los tres gobiernos de estos diez años.

Gloria Arias Nieto

Gloria.arias2404@gmail.com