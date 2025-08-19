Crecimiento sin política de reactivación

Resume e infórmame rápido

Reportadas la cifras de crecimiento del segundo trimestre de 2025, se hace evidente que el balance de la actividad económica está compuesto por tres elementos: 1. Una leve tendencia positiva después de la desaceleración de 2023; 2. La ausencia de una política de reactivación y 3. Motores apagados para la generación de empleo formal.

Para ponerlo en términos lógicos: lo primero (1.) ocurre a pesar de lo segundo (2.), mientras lo tercero (3.) es por cuenta de lo segundo (2.).

La economía creció 2,1 % en el segundo trimestre, sostenida por el aumento de las actividades artísticas y entretenimiento (7,5 %) y los servicios de comercio y transporte (5,6 %). La cifra es menor que la esperada, ante la expectativa de un crecimiento al finalizar el año cercano al 3 %. El crecimiento, además, ocurre en sectores que difícilmente pueden generar empleo formal de manera estable y con aumentos de la productividad laboral que se traducen en salarios más altos.

Asimismo, al ser un crecimiento acompañado por el aumento en el gasto de consumo final (3,8 %), su demanda es insostenible ante la crisis fiscal que se está consolidando y con la inversión sin despegar: la formación bruta de capital fijo solo creció 1,7 %.

Por el lado de la producción de bienes, aunque el sector agropecuario contribuye positivamente con un crecimiento de 3,8 %, la tasa de crecimiento, y esto es importante tenerlo presente, es mucho menor que la del segundo trimestre de 2024 (9,4 %). Como advertí en su momento, se trata de una expansión frágil, explicada en buena medida por la fortuna de los altos precios internacionales (café) y las condiciones climáticas favorables —fuentes volátiles—. De hecho, los cultivos permanentes de café, que aumentaron 25 % en el segundo trimestre de 2024, cayeron 16 % en 2025. Se suma sí, por iniciativa privada, la apertura de nuevos mercados para la ganadería. En ningún caso hay razones para un triunfalismo por parte del Gobierno en este sector.

Siguiendo con las sombras más oscuras, la explotación de minas y canteras cae 10 % (petróleo, gas, metales y carbón); las industrias manufactureras no alcanzan el 1 % de crecimiento, y la construcción cae (-3,5 %), acumulando ocho trimestres consecutivos de variaciones negativas en edificaciones, con una disminución este trimestre de casi 10 %. El subsector de carreteras y vías de ferrocarril creció 9,6 % —por debajo de lo visto en 2024 (14,4 %)— y no alcanzó a compensar la crisis del sector de la vivienda.

En las cifras de manufacturas y construcción se evidencia la ausencia de una política de reactivación. Los motores del empleo formal y la productividad están apagados. Con buen crecimiento, estos sectores emplearían muchos más de los 4,3 millones de personas que emplean hoy directamente, además gracias a su capacidad de generar empleos indirectos.

El Gobierno infla la interpretación de su papel en los sectores como el agropecuario, y para enfrentar las críticas sobre la industria manufacturera y la construcción cuestiona al Banco de la República por no reducir más su tasa de interés de intervención. No acepta, sin embargo, que es la crisis fiscal aquella que limita el margen de maniobra del banco central.

En síntesis: crecimiento modesto de 2,1 %, y no por el Gobierno, sino a pesar de él.

* Exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana. @G_HernandezJi