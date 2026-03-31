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Hace unos días fue el lanzamiento del libro Lo que Colombia necesita: una agenda nacional prodemocracia, publicado por Planeta y editado por el exministro José Antonio Ocampo. Agradezco el honor de haber participado en este proyecto colaborativo de 20 académicos con experiencia en el sector público y de haber escrito junto con el exministro Ocampo el capítulo de cierre: “Los retos económicos y fiscales”.

Pensando en la agenda que enfrentará el próximo gobierno, ese capítulo reconoce los inmensos desafíos de la coyuntura, siendo el principal de ellos el deterioro fiscal que aumenta los riesgos de inestabilidad macroeconómica, tema analizado en varias oportunidades en el espacio de esta columna. Y reconoce también, porque es igual o más importante, que hay pendientes tareas estructurales de Estado para el desarrollo económico.

Aquel trabajo por hacer se enmarca en: 1) la necesidad de una estrategia de desarrollo productivo; 2) una visión en la que la inclusión productiva y la inclusión social están integradas, en lugar de pensar en políticas económica y social que van por caminos distintos con un falso dilema entre crecimiento y equidad; y 3) en el objetivo concreto de crear más y mejor empleo, estable y formal, como fuente básica del bienestar económico, social y también político.

En los actuales niveles de pobreza y desigualdad de Colombia se enquistan males como la ilegalidad, incluyendo las actividades ilícitas y la corrupción, y la violencia. No tendremos la legítima, verdadera y anhelada democracia participativa sin mayor equidad económica y social. Las trampas del desarrollo económico se traducen y refuerzan en trampas de desarrollo político. Necesitamos una economía prodemocracia.

Nuestro capítulo propone “la incorporación de la ciencia, la tecnología y la innovación a los procesos de reindustrialización y modernización de servicios, los cuales deben contribuir además a la diversificación de las exportaciones colombianas”. Colombia apenas invierte 0,3 % del PIB en investigación y desarrollo, lejos de los estándares de países con mejores estrategias productivas; por ejemplo, para no ir tan lejos, Brasil llega a 1,2 %.

Y además de la industria y los servicios, hay que reactivar el sector construcción, modernizar el sector agropecuario, aprovechando los buenos vientos del sector en los mercados internacionales, y continuar la transición energética con dos elementos claves: soberanía energética y avances en la incorporación de tecnologías para transformar la demanda de combustibles fósiles.

La modernización de la economía colombiana a la que apuntan estas ideas debe contar con un entorno favorable de articulación de los sectores privado y público, propiciado por acciones claras de estabilidad jurídica, institucional y de seguridad, sin olvidar, como parte de las políticas para la equidad, que el 95% del tejido empresarial está conformado por micro, pequeñas y medianas empresas, hoy fuente principal de empleo.

Hay que aprovechar mejor las capacidades de nuestra banca de desarrollo, agrupadas en el Grupo Bicentenario (Bancoldex, Banco Agrario, Finagro, Financiera de Desarrollo Nacional), para impulsar la estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura, la incorporación de tecnologías y el acceso al crédito para financiar inversiones empresariales de largo plazo.

Esta economía, más moderna, necesita la plataforma de estabilidad institucional que ha construido el país, basada en los pilares de la Constitución Política de 1991 y su clara visión del Estado social de derecho.

* Ex viceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.