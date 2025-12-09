Logo El Espectador
Emergencia de gobernabilidad

Gonzalo Hernández
09 de diciembre de 2025 - 05:05 a. m.

Desde los primeros remezones ministeriales, el Gobierno ignoró que su llegada a la presidencia fue en segunda vuelta y con 50,44 %, de manera que la gobernabilidad dependía de su capacidad de dialogar y llegar a acuerdos, en lugar de imponer agendas.

Sin desconocer errores de algunos representantes de la oposición, el Gobierno es el máximo responsable de la ruptura del diálogo constructivo con los gremios y diferentes actores políticos. Optó por una constante y desgastante confrontación.

La más reciente demostración es la amenaza de una nueva declaratoria de emergencia económica si el Congreso de la República no aprueba la reforma...

