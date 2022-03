Hasta el pitazo final

Con la fecha final de la eliminatoria suramericana, muchos, especialmente aquí, en Perú y en Chile, estarán apretando los dientes para que los partidos se acaben antes del minuto 90 si los resultados parciales les convienen. Pero, sin importar la energía cósmica que pueda brotar con esa fuerza, los juegos solo se acabarán con los pitazos finales. Deberían también entenderlo así los fanáticos que quieren dar por terminada la carrera presidencial sin que se haya jugado siquiera el primer tiempo. Hablan de ganador cuando apenas quedaron definidos los candidatos que pondrán a rodar el balón.

Gustavo Petro, que se ve muy bien en los amistosos, ya evade debates con transmisión nacional —como lo hizo el expresidente Uribe en 2006—, porque de lo contrario “haría crecer a los enanos”, según dijo el senador Armando Benedetti —elegido al Senado en 2006 con el lema político “100 % con Uribe”, hoy en el Pacto Histórico—. Otros ven garantizada la llegada de Federico Gutiérrez a la segunda vuelta y buscan sellar la carrera presidencial con un prematuro llamado al “voto útil”.

No obstante, las encuestas realizadas luego de las consultas, que siguen mostrando a Petro de primero, no lo dan ganador en primera vuelta. Gutiérrez no ha logrado aún su cupo a la final y tendrá que vencer a Fajardo, Rodolfo Hernández y otros en partidos directos los próximos dos meses. Que no se olvide que Fajardo no viene de jugar amistosos; ganó en un grupo de clasificación recio.

La contienda entre Fajardo y Gutiérrez se perfila como protagónica ahora —asumiendo que Petro mantiene su lugar actual en las encuestas—. En este enfrentamiento democrático hay que estar atentos a cuatro puntos para decidir a conciencia: 1) Los temas políticos, entre ellos los respaldos que reciben y los compromisos que adquieren. 2) Las diferencias de liderazgo, para mostrar el tipo de unidad y convergencia de país que representan. 3) Su trayectoria y experiencia, con evidencia de sus resultados de gobierno (Fajardo como gobernador y alcalde, Gutiérrez como alcalde). 4) Sus programas de gobierno 2022-2026.

Sobre el último punto, Fajardo presentó su programa de gobierno antes de la consulta del 13 de marzo, Petro lo hizo la semana pasada y Gutiérrez lo está debiendo (aunque hay ideas muy generales en su página web). El tema programático no es un asunto menor en el ejercicio democrático de la carrera presidencial, independientemente de las preferencias, independientemente de los elementos políticos y de comunicación. Los programas de gobierno dejan expuestas las ideas para que la gente (con apoyo de medios de comunicación y expertos) pueda evaluarlas en su orientación, su consistencia y su viabilidad. Principios de un buen gobierno.

Un desafío ciudadano es que el ejercicio democrático no quede dominado por los juegos pirotécnicos del marketing político (y de las fake news). La democracia necesita el debate sobre las ideas y la planeación de gobierno. En lugar de pujar entonces para que el partido termine antes del minuto 90, demandemos que sea un buen partido, con juego limpio y arbitraje impecable. Aquí se está jugando mucho más que la clasificación al Mundial de Fútbol.