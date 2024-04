Mejor 100 

Parece claro que la noticia de hoy a mediodía será que la Junta Directiva del Banco de la República decidió, luego de cuatro horas de reunión, disminuir de nuevo su tasa de interés de política. La pregunta es en cuánto. Una mayoría sólida de analistas espera 50 puntos básicos, dudando de la posibilidad de que una reducción mayor logre consenso. De hecho, en la reunión pasada, solamente el ministro Bonilla pidió bajarla en 100 puntos, acompañado de un codirectora que optó por 75. Cuestión de especulación la identidad de esos votos, por supuesto.

En cualquier caso, el dueto Bonilla-Acosta tiene la razón. Y ojalá pronto, ojalá hoy mismo, se conviertan en coro con al menos dos codirectores más. Una reducción de apenas 50 puntos (a 11,75 %), dada la inflación de marzo (7,36 %) y la de abril —que se conocerá en algunos días— dejaría todavía la tasa de política en fuerte modo contractivo: cerca de 450 puntos básicos en términos reales. Y llega a ser más, si se tiene en cuenta que la inflación sin el efecto de los combustibles y los servicios públicos, donde la tasa del Banco no tiene efecto directo, ya está por debajo de 7 %. No es esto lo conveniente en medio de una desaceleración económica con sectores como el de la construcción de infraestructura y vivienda sin poder lograr el cierre financiero para viabilizar nuevos proyectos de los cuales dependerá la expansión de la capacidad productiva y el empleo de los próximos meses y años.

100 puntos básicos, con el escenario bastante probable de una inflación que desciende, dejan al Banco con suficiente espacio para seguir apagando el sobrecalentamiento de la economía originado en 2021 sin frenar demasiado el crecimiento. Si la tasa queda en 11,25 % y la inflación cierra en 7,25 % en abril —será probablemente menos—, seguiremos con una tasa de interés real de política monetaria de 4 %. La reducción de 100 puntos básicos hoy estaría perfectamente respaldada por las menores inflaciones de marzo y de abril.

Ahora bien, si se trata de la meta de inflación, llegar al rango meta (2 a 4 %) más pronto que tarde en 2025 no es sustancialmente diferente. Ya está anunciado y descontado que la meta no se cumplirá en 2024, pero que podría alcanzarse en el primer semestre de 2025. Y no hay que descartar que ante choques imprevistos, la Junta siempre puede estabilizar la reducción de tasas o incluso aumentarlas si llega a ser necesario.

Son viables los 100 puntos básicos de disminución. Algo conservador, de hecho, en medio de la desaceleración. Seguramente el llamado del Gobierno irá otra vez en esa dirección. No puede olvidar, eso sí, que la condición necesaria es la continuidad de un manejo fiscal responsable. Desviaciones de esa responsabilidad descarrilarían la tendencia decreciente de las tasas de interés al elevar el costo de financiamiento del déficit fiscal, apretándose el margen de acción para la reactivación. Esto sin contar que expondría innecesariamente su retaguardia política: la estabilidad macroeconómica. La hoja de ruta de la política monetaria depende de la hoja de ruta fiscal y, sin duda, de la confianza que el Gobierno debe transmitirle al sector privado.

*Exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.

@G_HernandezJi