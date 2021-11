Mejor sin triunfalismo

Antes de aceptar la píldora de la celebración del Gobierno con las cifras de empleo, vale la pena recordar de dónde venimos, en especial porque en esta sociedad tan desigual es fácil que los menos afectados por el desempleo terminemos tragándola. El efecto no es inocuo: realidad distorsionada y desconexión con la tragedia de millones de colombianos.

El problema del desempleo no inicia en 2020 (cosa que le conviene decir a este Gobierno), ni ha sido corregido en 2021 (cosa que no le conviene decir a este Gobierno). Llevamos décadas con una tasa de desempleo que no baja sostenidamente del 10% –con resultados más negativos para las mujeres–. Una economía que poco avanza en productividad y salarios y con una informalidad cercana al 50%. Millones, además, cruzan la puerta de la inactividad porque frustrados dejan de buscar trabajo. En el caso de los jóvenes (¡el futuro!), 1 de cada 3 ni estudia ni trabaja. En general, la economía colombiana no garantiza la dignidad y no aprovecha eficientemente las capacidades de su principal recurso: la gente. Difícil así corregir la desigualdad de manera contundente. Perdura la pobreza que padres sin presente les dejan a hijos sin futuro. No es una exageración.

Llegó la pandemia y la tragedia se intensificó –con los efectos duraderos que apenas estamos descubriendo–. En solo un par de meses (marzo y abril de 2020) se destruyeron de tajo más de 5 millones de empleos –uno de los costos del confinamiento intenso–. A partir de allí, en especial con la relajación de las restricciones de movilidad, empezó una recuperación lenta y errática. Sin cambios sustanciales en las dinámicas de empleo, ni políticas agresivas (empleos de emergencia) y con un Plan de apoyo al empleo formal pequeño, tardío y mal focalizado, la informalidad y las actividades de baja productividad volvieron a contener los problemas estructurales del mercado laboral.

Como ya no pueden recurrir al artilugio de comparar el peor momento de 2020 (con confinamiento) con los meses de 2021 (sin confinamiento) para destacar éxitos, el Gobierno ahora enfatiza el porcentaje de empleos recuperados (de los 5 millones perdidos en abril de 2020). Incluso recurren a comparaciones internacionales con países que lograron evitar caídas menos profundas de la actividad económica y que muestran ahora un rebote menor.

Eso sí, podemos dejar pasar la humareda y ver lo que no cuenta el Gobierno: 18 meses después del gran sacudón de abril de 2020 faltan aún 500 mil empleos para retornar siquiera a los niveles de 2019, y el pasado septiembre el número de empleados solo aumentó en 37 mil frente al mes de agosto. Y vamos al balance actual, que saben que no puede ser presentado como un gran logro: 3 millones de desempleados, casi 3 puntos porcentuales más en la tasa de desempleo (frente a septiembre de 2018, comienzo de este Gobierno) y 1,9 millón de personas más en la inactividad. ¿Sorprende el malestar social? Mejor ver la situación sin triunfalismo.