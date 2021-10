Petro y Uribe, sin negocio de tierras

Hace poco el senador Gustavo Petro y el expresidente Uribe fueron coprotagonistas en una nueva controversia. En síntesis, dejando de lado los elementos más emocionales, el senador propuso comprarle tierras al expresidente para hacerlas productivas; el expresidente dijo que no las vendería. La demanda no encontró oferta. No hubo negocio. No hubo mercado.

No sorprende que esta vez el senador demande tierras sin explicar con qué plata las pagaría o qué haría exactamente con ellas. Sus ideas en esta campaña presidencial vienen apenas con el titular, con poca elaboración y sin mecanismos claros de implementación. Así ocurrió con la emisión de dinero y con la “protección de importaciones” (por recordar algunas de sus salidas en temas económicos). Con su propuesta de adquirir tierra, afirmó que la compraría “no para que quede de propiedad del Estado”. ¿Entonces la vendería luego a otros terratenientes?, ¿el Estado sería un intermediario comercial de tierras? Con frecuencia nos pone a adivinar su plan. Fácil entender el objetivo de que las tierras sean más productivas (verdad de Perogrullo), pero difícil entender en qué consisten exactamente las medidas del senador para alcanzar los objetivos de la política económica, productiva y social.

Y si de verdad se trataba de tierras improductivas, no deja de ser llamativo que un senador de izquierda les ofrezca “subsidios” a los terratenientes por ellas y que un expresidente de derecha prefiera asumir los costos económicos de esas tierras en lugar de aceptar alguna ganancia —por lógica empresarial, el expresidente pudo haber preguntado por lo menos cuál era el precio que el senador estaba dispuesto a pagar—.

Las ideas del senador alimentan los miedos de expropiación de algunos. Y por el lado del expresidente es poco lo que se puede esperar en propuestas progresistas para el sector rural. La agenda que sí es común parece ser la de agitar las redes sociales y lograr titulares con sus disputas.

Buena economía para la productividad agrícola no pasa porque el senador le compre tierras al expresidente. Pasa por: 1. Adaptación tecnológica y asistencia técnica agropecuaria. 2. Infraestructura de conexión de mercados internos y de conexión con los mercados internacionales (puertos). 3. Institucionalidad (títulos de propiedad, restitución de tierras, catastro multipropósito, impuestos por plusvalía y mejor recaudo del impuesto predial en las zonas rurales). 4. Recursos financieros para los pequeños y medianos productores a través de los bancos nacionales de desarrollo, fortaleciendo la organización de cooperativas comunitarias y los mecanismos de crédito asociativo.

Más allá del intercambio mediático del senador y el expresidente, mejor tener claro que el Estado no tiene que comprar tierras para incentivar su productividad ni para lograr que los dividendos sociales sean mayores o para que estén mejor distribuidos. Necesitamos más pragmatismo y menos doctrina para solucionar los problemas del país.