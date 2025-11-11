Recuperación, sí; frágil e inestable, también

"Las cifras económicas confirman una recuperación de la economía que hay que calificar, de todos modos, como frágil e inestable": Gonzalo Hernández. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Las cifras económicas confirman una recuperación de la economía que hay que calificar, de todos modos, como frágil e inestable: entre varias razones, el gasto público crece mucho más que la inversión (formación bruta de capital fijo).

De hecho, los altísimos niveles de déficit fiscal y deuda pública, asociados con el creciente gasto público, configuran ya una crisis que será el desafío inmediato de la política macroeconómica del próximo gobierno. Inevitable será el ajuste fiscal al que el gobierno Petro decidió renunciar desde 2024.

Por las expansiones de los gastos de consumo público, y también privado, se evidencia una mayor...