Sujetando las riendas

No fue sorpresa que la junta directiva del Banco de la República mantuviera sin cambios su tasa de interés de intervención en 9,25 %. Con esa decisión se completan cinco meses sin variaciones en la tasa de política monetaria, a pesar de los reclamos del Gobierno. Aquellos llamados a reducir la tasa de interés, por cierto, han dejado de estar acompañados por organizaciones gremiales como la ANDI.

Se entiende bien que estamos ante un ejemplo clásico de coordinación de política monetaria y fiscal, o mejor: de descoordinación. Frente a la tarea combinada y difícil de fomentar la recuperación sana y sostenida de la economía y a la vez...