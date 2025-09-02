No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“Tenue resiliencia en medio de incertidumbre persistente”

Gonzalo Hernández
02 de septiembre de 2025 - 05:05 a. m.

Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el crecimiento global fueron revisadas al alza, teniendo en cuenta, entre varios factores, que la incidencia de la política arancelaria del gobierno de los Estados Unidos sobre el comercio mundial fue menor que la esperada en abril. Recordemos que fue el 2 de abril cuando el presidente Trump anunció el fuerte paquete de impuestos a las importaciones (aranceles) con el supuesto objetivo de corregir el déficit comercial y proteger la industria norteamericana (“día de la liberación”).

En abril se proyectaba que la tasa efectiva de largo plazo de los aranceles llegaría al...

