A dos años del ataque de Hamás

Hay dos hechos insoslayables: es un alivio inmenso que Israel haya hecho un alto al fuego en Gaza y que la población palestina, por ahora, pueda regresar a su territorio y recibir ayuda vital. Y segundo, Hamás es un grupo terrorista. Los crímenes que cometieron el 7 de octubre de 2023 en los kibutz israelíes, en los que fueron asesinados 1.200 civiles y secuestrados 250, son despreciables y deben condenarse.

En este momento en que se cumplen dos años de esos hechos, que desataron la barbarie del Estado de Israel y han producido el asesinato de más 67.000 palestinos en Gaza –la mayoría mujeres y niños– a manos de las Fuerzas...