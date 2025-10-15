Logo El Espectador
Opinión
Columnistas
A dos años del ataque de Hamás

Gonzalo Mallarino Flórez
15 de octubre de 2025 - 05:05 a. m.

Hay dos hechos insoslayables: es un alivio inmenso que Israel haya hecho un alto al fuego en Gaza y que la población palestina, por ahora, pueda regresar a su territorio y recibir ayuda vital. Y segundo, Hamás es un grupo terrorista. Los crímenes que cometieron el 7 de octubre de 2023 en los kibutz israelíes, en los que fueron asesinados 1.200 civiles y secuestrados 250, son despreciables y deben condenarse.

En este momento en que se cumplen dos años de esos hechos, que desataron la barbarie del Estado de Israel y han producido el asesinato de más 67.000 palestinos en Gaza –la mayoría mujeres y niños– a manos de las Fuerzas...

Escritor. Autor de varios libros de poesia y de ocho novelas, de las que hacen parte sus célebres Trilogía Bogotá y Trilogía de las Mujeres. Es frecuente colaborador de importantes periódicos y revistas
Conoce más

Temas recomendados:

Hamás

Israel

Palestina

Berta Lucía Estrada(2263)Hace 38 minutos
Excelente columna
