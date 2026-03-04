¿Cómo puede tener tan alta favorabilidad Petro?

Resume e infórmame rápido

¿Cómo es posible que cerca del 50 % de los consultados en la más reciente encuesta de Invamer tengan una opinión positiva de la gestión del presidente? Es incomprensible. La violencia desplegada por los grupos criminales en vastas regiones del país es brutal. Los asesinados, los mutilados, los desplazados, los confinados, los extorsionados aumentan todas las semanas como resultado de la errática política de seguridad de Petro. De su infame “paz total”.

Nunca las bandas criminales tuvieron tanta fuerza y tanto poder de desplazar por completo al Estado y de enseñorearse en regiones enteras del país. Gracias a Petro hemos perdido la soberanía nacional en enormes áreas del territorio. No se puede olvidar, además, que bajo el gobierno de Petro fue asesinado un precandidato presidencial antagonista suyo, que hoy en día podría perfectamente estar cerca de obtener la Presencia de la República, lo que muchos han considerado un magnicidio. Yo no concordaba con él, pero fue asesinado bajo las narices de Petro.

El sector de la salud, que tiene una relación directa con el bienestar de la población, está muy deteriorado. La gente, los niños, las mujeres se mueren esperando un tratamiento o un medicamento. La gente se está muriendo, el daño a la salubridad general es inmenso. La política de Petro de estatizar a la brava la salud en Colombia ha sido trágica, ha traído malestar a inmensas franjas de la población. Y el peor desempeño, sin duda, lo tienen las EPS intervenidas por el Gobierno.

¿Cómo pueden aplaudir unos encuestados lo anterior? ¿O es que Invamer hace encuestas chambonas que, simplemente, no reflejan la realidad del pueblo colombiano?

Hay que reconocerle a Petro que la economía ha estado creciendo y que el desempleo, de momento, no ha aumentado, pero se sabe bien que hay millones de colombianos que están en la miseria, que hay millones de familias que no tienen cómo comer tres veces al día. Entonces es obligado preguntar: ¿cómo puede una nación aplaudir y celebrar eso, tal como afirma Invamer? ¿Cómo va a estar contento un pueblo desprotegido, con hambre y enfermándose?

Muchos analistas afirman, por otra parte, que este es el gobierno más ladrón y corrupto que hemos tenido en años, lo que parece muy probable. Entonces, ¿cómo pueden unos encuestados aplaudir eso? ¿O es que encuestas como la de Invamer no son más que una mentira, una falacia estadística?

La otra posibilidad es también aterradora. Lo que pasa, en realidad, es que este Gobierno sabe crear adeptos. Tiene enorme habilidad al momento de manejar la contratación estatal y herramientas como los programas de subsidio o las ayudas pasajeras a la población. Son unas fieras para eso, sobre todo de cara a unas elecciones. Por eso es tan popular.

En fin, las dos hipótesis son tétricas.

ENVÍO. Votaré para el senado por Enrique Uribe Botero, número 96 de la lista Ahora Colombia, respaldada por Fajardo. Es un tipo clarividente y honrado.