Consulta y Constituyente, dos carretazos de Petro

Yo no creo que Petro esté pensando en ninguno de esos dos mecanismos de consulta a la ciudadanía como algo que tenga una posibilidad real de llevarse a cabo. Creo que son parte de un discurso que a él le gusta mucho y que produce una enorme inquietud en un amplio sector del Establecimiento. Cosa que también le gusta mucho.

Es que Petro tiene su mala leche. Rasgos que le quedaron de su pasado azaroso y en ocasiones clandestino, en el que su vida y su integridad personal debieron de correr riesgos reales. O tal vez, en el proceso de su formación política e ideológica, se enquistó en él cierta desconfianza, cierto sectarismo, cierta, como digo, mala leche y antipatía por quienes fueran sus antagonistas políticos y sociales. Y ya como gobernante de la nación, nunca pudo librarse de ese sesgo.

Consciente de eso, le gusta joder, inquietar, vociferar y asustar. Y lo ha usado para distraer a la opinión pública que intenta sopesar sus pobres logros como presidente. Es que el hombre ha gobernado bien mal. El país está tomado por el hampa y muchos sectores sociales y económicos están reventados, gracias a sus políticas de Estado chambonas y erráticas.

Entonces, aterrorizar al Establecimiento, léase, instituciones, partidos políticos, empresarios, Fuerzas Armadas, medios de comunicación, ramas del poder público, academia, ciudadanos y ciudadanas, etc., es una buena estrategia política, incluso electoral, y, además, como ya se dijo, a él le encanta. Con el pavor que producen frases como “Petro se va a perpetuar en el poder”, “la democracia en Colombia está en peligro”, “nos vamos a convertir en otra Venezuela”, Petro se frota las manos y se ríe por las noches en la Casa de Nariño. A carcajadas.

Hay quienes llegaron a decir, llevados por el pánico y el odio hacia él por las cosas que dice ante los micrófonos, que el atentado contra Uribe Turbay lo planeó él para crear el caos total y decretar el estado de sitio y aplazar las elecciones. Que seguro, el pérfido de Benedetti fue el que fraguó todo, que estamos gobernados por gente muy maligna y oscura, que quiere destruir a la gente buena como nosotros que solo queremos la paz y la concordia y el progreso. No como Petro, que es un facineroso y que se rodea de gente aviesa y despreciable.

Todo eso me parece muy desatinado. Petro no parece ser un golpista. No es más que un mal gobernante. Y un buen número de sus funcionarios no son más que unos ineptos y unos chambones como él. Yo no creo que tenga ningún chance de que su partido político, o sus alianzas políticas, o eso que él llama el “progresismo”, pueda conservar el poder en el 2026. Creo que el castigo del pueblo va a ser terrible sobre él. Por el pésimo presidente que ha sido.

No es solo que jamás va a lograr atravesar la maraña de congresistas, cortes y magistrados que lo separan de sus supuestas consultas. Es que el voto popular lo castigaría brutalmente. Y él lo sabe.