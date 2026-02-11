De la Espriella no le gana a Cepeda en segunda vuelta

Juliana Gutiérrez, hermana de Federico Gutiérrez, oficializó el apoyo de su partido Creemos a la candidatura de Abelardo De La Espriella. Foto: Archivo Particular

Las personas seducidas con la violencia verbal de De la Espriella, tienen que tener presente, primero que todo, que se trata de una reedición del Rodolfo Hernández de hace cuatro años. Un demente que pinta pajaritos preñados, que no sabe del ejercicio responsable de la política, y que sucumbe ante cualquier análisis serio. Por eso, exactamente, lo derrotó Petro en segunda vuelta.

Si Colombia vuelve a caer en ese espejismo, seguirá gobernando la izquierda, ganará Cepeda. Ya queda poco tiempo para que quienes anuncian, sin sonrojarse, que votarán por De la Espriella, se den cuenta de que le están pavimentando la vía a Cepeda para que...