De la Espriella no le gana a Cepeda en segunda vuelta

Gonzalo Mallarino Flórez
11 de febrero de 2026 - 05:05 a. m.
Juliana Gutiérrez, hermana de Federico Gutiérrez, oficializó el apoyo de su partido Creemos a la candidatura de Abelardo De La Espriella.
Foto: Archivo Particular

Las personas seducidas con la violencia verbal de De la Espriella, tienen que tener presente, primero que todo, que se trata de una reedición del Rodolfo Hernández de hace cuatro años. Un demente que pinta pajaritos preñados, que no sabe del ejercicio responsable de la política, y que sucumbe ante cualquier análisis serio. Por eso, exactamente, lo derrotó Petro en segunda vuelta.

Si Colombia vuelve a caer en ese espejismo, seguirá gobernando la izquierda, ganará Cepeda. Ya queda poco tiempo para que quienes anuncian, sin sonrojarse, que votarán por De la Espriella, se den cuenta de que le están pavimentando la vía a Cepeda para que...

Escritor. Autor de varios libros de poesia y de ocho novelas, de las que hacen parte sus célebres Trilogía Bogotá y Trilogía de las Mujeres. Es frecuente colaborador de importantes periódicos y revistas
Berta Lucía Estrada(2263)Hace 19 minutos
Llamar a Espriella "demente" es desconocer que el populismo fascista, rastrero y cavernícola sigue imperando en este país. Él es el verdadero títere del gran infame, posible genocida. La inmadurez política de los colombianos impide que haya unidad alrededor de un candidato plausible para convertirse en un verdadero estadista. Si la gente no entendió a Santos menos va a entender a este tipejo que se asemeja a un payaso desempleado. (Nota: Pido perdón a los payasos).
