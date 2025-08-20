¿De qué seguridad es de la que tanto hablan?

Resume e infórmame rápido

Las principales personalidades del Centro Democrático y de sus sectores afectos dentro de la sociedad llevan varios días -los días en los que transcurrieron la muerte y el sepelio de Miguel Uribe- diciendo que exigen seguridad, que el país es inviable sin seguridad, que ellos, cuando gobernaban, salvaron a Colombia del caos y de ser “un Estado fallido”.

La seguridad es muy importante, nadie lo discute, sobre todo frente al hecho de que el Gobierno de Petro lo ha hecho ejemplarmente mal, con su demagogia y su improvisación ha permitido la expansión territorial de las bandas criminales y casi no hay semana en que no caigan asesinados líderes campesinos y defensores de derechos humanos. Además, no cesan los desplazamientos y confinamientos de la población, que sufre en carne viva, en los territorios, las equivocaciones y pifias históricas de Petro.

Pero, ojo, la seguridad mal concebida, o falazmente concebida, produjo en Colombia horrores como el paramilitarismo. Produjo la connivencia de ese paramilitarismo con el Estado y las Fuerzas Armadas. Produjo la alianza de esos asesinos con sectores de la política, del Estado colombiano y del empresariado. Produjo, durante años y años, el despojo de tierras y múltiples masacres. Produjo el asesinato de más de 6.400 jóvenes a manos del Ejército Nacional, que los hizo pasar como “bajas en combate” en desarrollo de una política de Gobierno. Produjo el bombardeo a campamentos de las bandas criminales, sabiendo que había allí niños y niñas indígenas y campesinos, reclutados a la brava.

Entonces, es válido preguntarse, ¿cuál es la seguridad que está proponiendo ese sector político, para recuperar el poder que perdió? ¿A qué se refiere con “recuperar la seguridad” ya mismo, justo en estos días en que murió Miguel Uribe y fue su sepelio? ¿Cuál es el “mesías” al que clama ese sector? Al que invoca. Al que suplica socorro. ¿El mismo que desató todos los horrores nombrados antes? ¿No tenemos ya claro, como nación, que la seguridad no es el uso del Estado y de las Fuerzas Armadas de esa manera?

Hay que tener mucho seso y cordura con eso de andar prometiendo “seguridad” a diestra y siniestra. Aquí en Colombia, la seguridad mal concebida, como se ha señalado, produjo estas cosas tenebrosas. Pueda ser que esa no sea la seguridad que están prometiendo los del sector político en mientes. O cualquier sector político, de hecho, de cara a las elecciones del año entrante. Pueda ser.

Yo acepto que parte de la solución a los problemas de seguridad, o en un sentido más amplio y más completo, a los problemas sociales y de justicia y convivencia, pasa por el elemento militar. Pero nunca sobre la base de la violación de los derechos humanos de vastos sectores de la población, como ocurrió en años pasados. En gobiernos pasados. Algunos de la misma filiación política de quienes hacen invocaciones y juramentos de fe por estos días.

Es como si no tuviéramos memoria.