Desarrollo inmobiliario en Gaza

“¿Qué piensan hacer con los millones de palestinos que viven en Gaza, que son los dueños de ese territorio?”: Gonzalo Mallarino Foto: EFE - Emilia Pérez

¿Qué hay que tener en el alma y en las vísceras para ser capaz de concebir un proyecto inmobiliario en el territorio donde se está llevando a cabo un genocidio?

Mientras el Estado de Israel sigue asesinando mujeres y niños en la Franja de Gaza, ¿de qué tiene que estar hecha una persona para concebir allí un negocio que proporcione réditos a unos inversionistas amigos de uno, y a uno mismo y su familia?

Esto ya supera la indiferencia, esto ya hace parte de la deshumanización. Estos inversionistas, que recientemente presentaron las fotos y los renders en Davos, Suiza, ya no son solo unos hombres fríos y anestesiados contra las...