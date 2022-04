Vi con atención el informe de Noticias Caracol y después el de Noticias Uno sobre la reciente operación del Ejército Nacional en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo (Putumayo).

Lo que se concluye es que los soldados llegaron y dispararon contra la gente. No había ningún enemigo del Estado ahí. Mataron a 11 civiles, incluidas autoridades de la comunidad y un muchacho de 16 años.

Para disponer de los cadáveres, alterar la escena de los hechos de modo que pareciera un combate militar y robarse varios millones de pesos en efectivo y unas botellas de trago, obligaron a la gente a volver la espalada y a quedarse quieta a la brava, sin saber qué pasaba durante más de cuatro horas. Es lo que yo deduzco de los informes periodísticos.

Aparentemente, se trató de un error de inteligencia, pues los criminales que iban a estar allí no estaban, por lo menos no cuando llegaron los soldados. Entonces ellos no preguntaron nada, solo abrieron fuego.

¿En manos de quién estamos?

Los militares han puesto una cuota inmensa de dolor y sacrificio en esta guerra horrible de más de 50 años, quién lo duda, pero han sido también una de las mayores fuentes de terror y violencia en contra de la población, en contra la ciudadanía.

¿Hay similitudes entre el ejército ruso que bombardea hospitales, zonas residenciales y estaciones de tren en Ucrania, y el ejército colombiano que, según las investigaciones de los medios citados, habría masacrado a los vecinos de una vereda, que estaban en un bazar?

¿Lo ocurrido en el Putumayo guarda similitud con algunos episodios de la agresión brutal de los rusos a Ucrania? En este caso no habría tanta diferencia entre Putin y su Estado Mayor, y Duque y su Estado Mayor. Ambos son los comandantes en jefe de sus ejércitos. Y dan las órdenes. Son los responsables.

¿En manos de quién estamos?

La violencia es la violencia. La muerte de inocentes es la muerte de inocentes. Aquí no hay formas relativas del horror. No importa de qué salidas semánticas, alteraciones de los hechos, campañas de falsa información y simulaciones se valgan los que ordenan esos operativos. El resultado, según las fuentes citadas, fue la muerte de inocentes. La consecuencia fueron actos de barbarie.

No serían los primeros que se producen como resultado de operativos militares ordenados por el presidente de la República y el ministro de Defensa. No, no serían los primeros de este Gobierno. Ya el ejército había bombardeado niños en campamentos guerrilleros y la policía había matado, mutilado, desaparecido y violado a muchachos y muchachas que protestaban en las calles en contra de este Gobierno fallido.

¿No les va a pasar nada a los responsables? ¿Van a escurrir el bulto otra vez? ¿Van a encontrar la forma ladina de presentarle esto al mundo? ¿Le apostarán a que, como ocurrió tan lejos y en una comunidad campesina y pobre, se olvide pronto?

Allá estarán en sus fincas, ahora que es Semana Santa. Rezarán mucho porque son tan católicos y tan probos. Y después volverán a sus escritorios como si nada.