Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Esta noche es Nochebuena…

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Gonzalo Mallarino Flórez
Gonzalo Mallarino Flórez
24 de diciembre de 2025 - 05:05 a. m.

…y mañana Navidad; así decían antes los mayores. Habíamos esperado, los niños, un año entero, que parecía un siglo. Porque la Navidad es, sobre todo, de los niños. Por eso cuando vamos creciendo y pasando por las fases de la vida, la Navidad se desdibuja. Esa es la verdad. Después, vienen los hijos chiquitos y la Navidad revive. Después ellos crecen también, y otra vez la Navidad se difumina. Entonces llegan los nietos, los nuevos niños, y la Navidad vuelve a rebrillar. La Nochebuena vuelve a llenarse de aroma y de ilusión. De manos pequeñitas y mejillas tiernas.

Y hay que disponerse favorablemente, tratar de apartar todas las...

Gonzalo Mallarino Flórez

Por Gonzalo Mallarino Flórez

Escritor. Autor de varios libros de poesia y de ocho novelas, de las que hacen parte sus célebres Trilogía Bogotá y Trilogía de las Mujeres. Es frecuente colaborador de importantes periódicos y revistas
Conoce más

Temas recomendados:

Navidad

Colombia

Vida

Pobreza en Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.