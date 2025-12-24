Esta noche es Nochebuena…

…y mañana Navidad; así decían antes los mayores. Habíamos esperado, los niños, un año entero, que parecía un siglo. Porque la Navidad es, sobre todo, de los niños. Por eso cuando vamos creciendo y pasando por las fases de la vida, la Navidad se desdibuja. Esa es la verdad. Después, vienen los hijos chiquitos y la Navidad revive. Después ellos crecen también, y otra vez la Navidad se difumina. Entonces llegan los nietos, los nuevos niños, y la Navidad vuelve a rebrillar. La Nochebuena vuelve a llenarse de aroma y de ilusión. De manos pequeñitas y mejillas tiernas.

Y hay que disponerse favorablemente, tratar de apartar todas las...