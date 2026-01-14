Fajardo puede pacificar a Colombia

"Fajardo sabe que la protección que el Estado debe proporcionar a la población no es militar y policiva, preponderantemente. Y no viene, nunca ha venido, de la mano de la doctrina y la ideología" - Gonzalo Mallarino Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un estadista como Sergio Fajardo pacificará a Colombia. Él sabe bien que la solución no es solo militar. Y sabe bien, así mismo, que no es un discurso ideológico.

Fajardo no solo va a fortalecer las Fuerzas del Orden, les va a devolver legitimidad. Y ese es un vehículo para que el Estado colombiano esté presente y cope todo el territorio nacional. Así se crea el mecanismo para que la inversión privada y pública lleguen a las comunidades y la criminalidad tenga menos oportunidad de penetrarlas.

Para eso es que sirven las Fuerzas del Orden en un Estado, para eso es que la Constitución les otorga el derecho al uso de las armas. Para que permitan actuar al Estado y ejecutar su política pública, cuyo único fin es el bienestar de la sociedad y dentro de este, la protección “del más débil”, de quienes, históricamente, han estado marginados y han carecido de oportunidades de progreso. Para eso es que sirven el Ejército y la Policía en una sociedad moderna. Para nada más.

Fajardo sabe que la protección que el Estado debe proporcionar a la población no es militar y policiva, preponderantemente. Y no viene, nunca ha venido, de la mano de la doctrina y la ideología. Él sabe que son el progreso y el mejoramiento del nivel de vida real de la gente lo que la protege eficazmente de la criminalidad. Fajardo está empeñado en construir una sociedad justa para que esa condición misma proteja a la sociedad de la criminalidad.

Fajardo es un estadista. Sabe que el Estado -un Estado recto, probo, honesto, laborioso-, es necesario para llevar progreso y bienestar a todos, y que para eso son valiosas las Fuerzas del Orden, siempre que actúen legítimamente. Miren cómo, en el pasado reciente, perdieron su legitimidad y se volvieron contra la sociedad, contra la gente, y la asesinaron. Y miren cómo, en el presente, se descarriaron, se desorientaron en un pandemonio ideológico y perdieron eficacia.

Entonces, tener unas Fuerzas del Orden legítimas y eficaces es una de las condiciones -claramente, no la única- para que sea posible desplegar, en todo el territorio nacional, un Estado que lleve a cada ciudadano y ciudadana y a sus comunidades justicia y progreso, que es lo que trae la paz. Hay que ver esto así, no hay que ver el rol de las Fuerzas del Orden como un talismán o un fetiche. Una sociedad militarista es una maldición, un fracaso de la humanidad. Vean los ejemplos innegables que hay hoy en día ante nuestros ojos.

Ustedes, lectores, lectoras, no lo duden ni por un segundo, Fajardo es el único de los candidatos en busca de la Presidencia, actualmente, que hace este matiz, que entiende íntimamente esta diferencia delicadísima. Que como se ve, no es para nada semántica.

Por favor, no se equivoquen. Ni loquitos, ni malabaristas del credo ideológico. Fajardo es el tipo, no lo duden. No priven a Colombia de la posibilidad de que la dirija una persona serena, sabia, experimentada. Es decir, un estadista de verdad.