Fumar marihuana

Poca marihuana he fumado en esta vida. Dos veces. Me pareció muy largo el “viaje”. Todo sucedía en cámara lenta, como si los movimientos, los gestos, las palabras tuvieran que hacer un esfuerzo extraordinario por atravesar el aire.

En fin, no me gustó. Y esa ha sido toda mi relación con las drogas. Poca.

Pero tengo varios amigos que fuman marihuana y son gentes pacíficas y con no poca frecuencia, afectuosas, cálidas, sensitivas y creativas. No conozco a un fumador de marihuana, entre mis allegados por lo menos, que sea agresivo o destructivo. Si todos los adultos del mundo fumaran marihuana, a lo mejor el mundo sería más armonioso y más pacífico. Sé que es una idea peregrina, pero a veces lo pienso. Tal vez la vida sería más elemental, todo el mundo tranquilo, como en los rituales de algunas tribus antiguas, con esa sensación de lentitud sensorial y espiritual…

No sé. Prohibir y perseguir y judicializar al que compra marihuana, y en general, al adulto que con plena conciencia y autonomía consume drogas, no ha disminuido el consumo de sustancias psicoactivas. Más bien, lo ha aumentado. Tal vez una política y una moral y un sistema judicial que no satanizaran las drogas darían otros resultados.

No sé. En Colombia, en este instante, estamos muertos de miedo con aprobar la venta de marihuana. Somos un país de pacatos, de falsos puritanos, de rezanderos aferrados a supersticiones. Eso nos viene de la religión católica, que es la gran creadora de la culpa. Todo lo que traiga placer es pecaminoso y debe ser condenado. Aquí, al mundo, vinimos a padecer, a llevar cruces a cuestas, a “ser virtuosos” y a atravesar “valles de lágrimas”. Si algo da placer, si algo aviva la sensibilidad, el juego, la sensualidad, es malo y pecaminoso. Y si no lo condenamos, nos morimos de miedo, nos parece que “Dios” va a dejar de favorecernos y de salvarnos.

¡Hay que perseguir el placer! ¡El placer es malo! Y la culpa de haber sentido placer nos destruye día a día. Nada está más presente en nuestras vidas que todo lo que hacemos por culpa.

Desde luego, nada de esto que estoy diciendo es nuevo. Quiero decir, una defensa del placer no es nueva y hay quienes la han hecho desde un verdadero conocimiento histórico, sociológico y filosófico, es decir, desde una bella erudición. Pero, mientras tanto, piensen en el filósofo Epicuro y en el hedonismo, en Omar Jayam y sus Rubaiyat, en mucha de la poesía Sufí, e incluso, en El Cantar de los Cantares, del Antiguo Testamento.

¡Ah, qué fruición, qué trances y dichas, qué placer!

Y comparen todo eso con las llagas y las angustias y los padecimientos de las figuras de nuestras hagiografías católicas y de mucho nuestro arte religioso occidental.

En fin, el transcurso de la historia...

Pero lo que más indigna hoy en día es la falsa postura de algunos políticos colombianos. Se valen de la “guerra santa” contra las drogas para arrogarse una falsa superioridad moral sobre los demás. Sepulcros blanqueados que son.