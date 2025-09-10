La elección del magistrado

Resume e infórmame rápido

¿Sí tiene Carlos Camargo alguna idea de derecho constitucional?

Parece que no, que jamás ha ejercido como experto constitucionalista, que en realidad el Congreso lo eligió porque el hombre es un lince en lo del tráfico de influencias y muchos de los congresistas y de los que lo nominaron le debían favores. Pero, además, era la ocasión suculenta para bloquear a la candidata del presidente Petro, presidente que despierta tanta animadversión en el legislativo (y ya a estas alturas, en casi todos los sectores del Establecimiento), y que junto con sus funcionarios han demostrado ser unos aviones en todas las formas de “amiguismo” y favores burocráticos.

En consecuencia, la nación colombiana tiene ahora, en el seno de la Corte Constitucional -el tribunal responsable de garantizar que los proyectos de ley y los actos de los servidores públicos, obedezcan los preceptos y el espíritu de la Constitución-, la nación tiene ahora, digo, a un inepto a punto de empezar a actuar en un alto tribunal. Ese es el saldo neto que arroja esta nueva chambonada de nuestras instituciones y de quienes las representan, en este caso, el Gobierno, el Congreso y quienes completaron la supuesta terna. Son nuestras autoridades haciendo exhibición de la degradación de la política nacional y la corrupción del Estado.

Era deprimente ver por la televisión la sesión del Congreso en la que eligieron a Camargo. Cómo medraban y lagarteaban y gritaban y se abrazaban unos a otros, los que habían “ganado” y los que habían “perdido”. El asunto no era fortalecer nuestras instituciones y el control constitucional indispensable para el equilibrio de los poderes públicos y la preservación del Estado de Derecho, elementos esenciales de la civilidad y la convivencia pacífica. El asunto era “ganar” como fuera. Derrotar al otro y casi que escupirlo. Como la barra de un partido de fútbol sucio, violento y salido de madre.

Y toda Colombia viendo eso en vivo y en directo.

Y sin ninguna posibilidad de asistir a un desenlace provechoso para el país, para la nación y el bienestar colectivo, porque hubiera sido lo mismo de viciado y contaminado que hubiera ganado la candidata del Gobierno, que seguro hubiera estado maniatada y cooptada. Es que -es inconcebible que haya que decirlo- un tribunal de la importancia trascendental de la Corte Constitucional debería estar conformado por juristas doctos e independientes. Ciertamente, no por trepadores y oportunistas como Camargo.

Pero, no, esa noción elemental no existía en la sesión del Congreso que vimos por la televisión. ¿Cuánto les pagamos, de nuestros impuestos, a esos congresistas?, ¿al presidente y sus ministros?, ¿a quienes completaron la terna?, ¿para que se comporten así, para que simulen así? ¿Para que revelen, de esa lamentable manera, que pueden ser venales e indolentes sin ningún problema?

En verdad, viendo quienes nos gobiernan, entiende uno que este país sea el desastre que es.